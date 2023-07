PS Plus: Kostenlose Spiele im August sind bekannt – Sony schenkt euch das Game, das die PS4 revolutionieren sollte

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Sportsimulation PGA Tour 2K23 seid ihr nicht mit einer Sense, sondern mit einem Golfschläger bewaffnet und jagt keine Seelen, sondern Golfbälle. Ihr schlüpft in die Rolle verschiedener Golfprofis und zeigt, was ihr auf dem Grün draufhabt.

In dem Action-Adventure „Death Door“ seid ihr eine Krähe, die ihr in der isometrischen Perspektive steuert. Eure Aufgabe ist es, die Seelen der Toten zu „ernten“ und zu einer Art Behörde zu befördern – praktisch wie ein gefiederter Sensenmann. Doch eines Tages geht euch eine Seele verloren.

In dem 2020 veröffentlichten Dream geht es darum, auf einen Baukasten verschiedener Werkzeuge zuzugreifen und dann ein eigenes Spiel zu kreieren sowie dieses dann in einer Online-Bibliothek mit anderen Spielern zu teilen.

