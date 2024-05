Das MMORPG The Quinfall stellt im Video seine vielseitige Welt vor – zeigt Wikinger-Dörfer und Wüsten-Lager

Das MMORPG The Quinfall will mit einem neuen Video mal wieder Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand bieten. Diesmal stehen die Städte und Dörfer im Fokus.

Wie ist der Stand? Nachdem das Indie-MMORPG The Quinfall ja vielen Spielern Sorgen bereitet hatte, will es seit einiger Zeit mit verschiedenen Videos beweisen, dass diese unbegründet sind. Im Grunde war die Sorge, dass das MMORPG zum nächsten The Day Before werden könne. Immerhin versprach es sehr viel, was schon fast zu gut klang, um wahr zu sein.

In einem neuen Video werden jetzt einige der verschiedenen Städte und Dörfer im Spiel gezeigt:

The Quinfall stellt im Video Städte und Dörfer vor Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Welche Videos gibt es schon? Dieses Video über die Städte und Dörfer ist nicht das erste Video, dass die Entwickler von The Quinfall auf YouTube hochgeladen haben.

Wie sieht die Welt von The Quinfall aus? Jetzt könnt ihr einen Blick auf die ersten Städte und Dörfer in The Quinfall werfen. Im Video werdet ihr dafür nicht nur durch leblose Gebiete geführt. Überall befinden sich NPCs und Tiere.

Da man aus früheren Videos schon weiß, dass die Map des MMORPGs sehr groß sein wird, ist es kaum verwunderlich, dass die verschiedenen Gebiete in dem Spiel auch äußerst vielseitig sind.

In kurzen Szenen rasen die Entwickler durch die einzelnen Städte und Dörfer. Wobei man hier wirklich anmerken muss, dass der Charakter tatsächlich dadurch rennt und auch die einzelnen Zusammenschnitte sich teilweise sehr schnell abwechseln.

Eine entspannte „Sightseeing-Tour“ ist das Ganze also nicht. Wenn ihr euch ein Gebiet mal etwas genauer mit allen Details angucken wollt, müsst ihr das Video wohl schon an der entsprechenden Stelle pausieren.

Was man aber sieht, sieht auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht aus. Interessant ist hier wirklich die Vielseitigkeit. Gezeigt werden zum Beispiel große, beschneite Festungen oder kleine Städte und Dörfer aus Fachwerkhäusern.

Neben diesen westlich, mittelalterlich angehauchten Gebieten werden aber auch Wikinger-Dörfer mit den typischen Holzhütten oder Wüsten-Lager voller Zelte gezeigt. Auch Wüsten-Städte oder Hafen-Gebiete könnt ihr hier sehen. Wobei manche davon schon aus früheren Videos bekannt sind.

Vor allem aber hat man das Gefühl, dass die Entwickler sich den realen Stil verschiedener Kulturen und Gebäude zur Inspiration genommen haben.

Die Städte und Dörfer unterscheiden sich auch in ihrer geografischen Beschaffenheit. Manche erstrecken sich über eine hügelige Landschaft voller verschlungener Wege, manche über flache weite Strecken, mit recht linearen und kantigen Wegen und Formen.

Während The Quinfall überhaupt erstmal richtig beginnen muss, schließt ein anderes MMORPG. Aber darin sehen manche ihre Chance: MMORPG ArcheAge schließt: 2 Private Server wittern ihre Chance, es besser zu machen