PS Plus: Spiele für Juli 2022 sind bekannt – Mit dem irren Super Mario von PlayStation

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Ihr spielt entweder als Vierer-Teams in ausgeflippten Modi gegeneinander oder könnt in den PvE-Modi unter anderem Horden von Gegner gemeinsam bekämpfen.

Was ist das für ein Spiel? Beinahe mehr Kinofilm als Spiel, entführt euch „Man of Medan“ in eine düstere Stimmung voller Gefahren und ständiger Angst.

Was ist das für ein Spiel? Crash Bandicoot ist ein verrückter Beuteldachs, der in den 90ern sowas wie der Super Mario von PlayStation war.

Wann sind die Spiele von PS Plus verfügbar? Für gewöhnlich gehen die neuen Spiele am ersten Dienstag eines Monats online und kommen um die Mittagszeit. Das ist dieses Mal der 05. Juli 2022.

PlayStation Plus hat im Juni viele Veränderungen durchgemacht, doch die Gratis-Spiele im Abo bleiben. Die Spiele von PS Plus im Juli bringen euch einen irren Plattformer, ein Horrorspiel und Arcade-Action. Alle Spiele findet ihr auf MeinMMO mit einer kurzen Vorstellung.

