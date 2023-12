Sony löscht in wenigen Wochen etliche Serien auf PS4 und PS5, für die ihr bezahlt habt – Das steckt dahinter

Grundsätzlich solltet ihr euch aber im Klaren sein: Kauft ihr Serien oder Filme auf der PS5 oder allgemein digital auf einer Plattform, dann kann es (wie in diesem Fall) passieren, dass die gekauften Sachen gelöscht werden, obwohl ihr dafür gezahlt habt. Das gilt im übrigen auch für Amazon oder andere digitale Händler, die so einen Kauf-Service ebenfalls anbieten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to