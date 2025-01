Insider meint: Ubisoft hat 2025 nur noch eine Chance – und schon nächsten Monat könnte sich die Zukunft des Unternehmens entscheiden

Laut einem Bloomberg-Journalisten kann es für Ubisoft nur eine Chance geben und das in Form eines neuen Videospielreleases im Februar 2025. Falls das Spiel scheitert, sieht der Insider für das Unternehmen schwarz und Ubisoft könnte verkauft werden.

Was ist das für ein Insider? Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier ist in der Gaming-Branche gut vernetzt und er hat viele Kontakte zu den verschiedensten Entwicklerstudios und Publishern. Schon oft bewahrheiteten sich seine Voraussagen.

Manchmal sind seine Leaks allerdings auch nervig für Entwickler, beispielsweise zu GTA 6, als der Chef von Rockstar Games beinahe die ganze Planung hingeworfen hätte, um Jason Schreier zu ärgern.

In seinem neuesten Artikel „Video-Game Industry Predictions for 2025“ (via Bloomberg.com) schreibt er über seine Vermutungen, was sich in der Videospielbranche in diesem Jahr tun wird.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Assassin’s Creed Shadows von Ubisoft ansehen:

Ubisoft kann nur noch von einem Spiel gerettet werden

Was ist bei Ubisoft los? Das Unternehmen Ubisoft befindet sich nach einigen Flops und Fehlschlägen, in einer misslichen finanziellen Lage. Die Ubisoft-Aktie selbst ist so schwach wie vor zehn Jahren das letzte Mal.

Grund dafür sind verschiedene Faktoren: Beispielsweise waren die Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws nicht hoch genug oder der langersehnte Titel Skull & Bones floppte ebenfalls.

Was kann Ubisoft noch retten? Laut Jason Schreier ist Assassin’s Creed Shadows die einzige Hoffnung von Ubisoft. Scheitert das Open-World-Spiel sieht der Journalist keinen positiven Ausgang für das Unternehmen und es könnte somit verkauft werden.

Jason Schreier sieht dabei das chinesische Unternehmen Tencent oder das saudi-arabische Unternehmen Savvy Games Group als potenzielle Kandidaten. Tencent hat bereits Anteile bei Ubisoft und Savvy Games Group erklärte sich in diesem Jahr zu vergrößern.

Wird Ubisoft nicht verkauft, so müsste sich das Unternehmen drastisch umstrukturieren, um nicht noch mehr in der Versenkung zu verschwinden. In jedem Fall sind die Augen auf Ubisoft und vor allem auf den neuesten Assassin’s-Creed-Teil gerichtet und das Schicksal von Ubisoft wird sich ab Release, also ab dem 14. Februar 2025, entscheiden.

Jason Schreier hat schon einige Vorhersagen innerhalb der Videospielbranche gemacht. Einige davon waren wahr, andere waren falsch. Bei dem neuesten kommenden Titel von Rockstar Games hat der Journalist ebenfalls einen Tipp: GTA 6: Insider ist sich sicher, der Release wird verschoben