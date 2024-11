Der Chef von Rockstar war so genervt von Insider-Berichten und Leaks, dass er alle Pläne für GTA 6 umwerfen wollte

Die Freude auf den sechsten Teil der „Grand Theft Auto“-Reihe ist riesig. Die Fans beschäftigen sich bereits jetzt ausgiebig mit allem, was zu dem Spiel bekannt ist. So wurde die Karte bereits rekonstruiert und analysiert: Fans von GTA 6 rekonstruieren die Karte des Spiels, entdecken einen Ort, der perfekt für den Online-Modus wäre

Was ist die Folge der Leaks? Da die Spieler ansonsten keine Neuigkeiten bekommen haben, beispielsweise in Form von Screenshots, nehmen sie jeden Frame des Trailers auseinander und der Druck auf Rockstar steigt dabei ins Unermessliche. Früher sah ein GTA-Launch wohl sehr viel entspannter aus .

Kurz darauf wurde der Trailer selbst ebenfalls geleakt und so musste Rockstar Games die Enthüllung des Trailers vorziehen, um nicht in Verzug zu geraten. Seit diesem Trailer im Dezember 2023 gibt es keine neuen Informationen, außer dass das Spiel im Jahr 2025 erscheinen soll.

Dragon Age: The Veilguard: Upgrades und Verbesserungen – So macht ihr Ausrüstung stärker

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Mods für Dragon Age: The Veilguard installieren und nutzen – So geht’s

Über Jahre hinweg haben Rockstar Games und Take Two geschwiegen, wenn es um GTA 6 ging. Das hat zu vielen Spekulationen rund um das heißt erwartete Videospiel geführt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to