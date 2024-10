Fans von GTA 6 rekonstruieren die Karte des Spiels, entdecken einen Ort, der perfekt für den Online-Modus wäre

Ende 2023 hatte GTA 6 mit einem großen Daten-Leak zu kämpfen. Doch den Fans ermöglichten die veröffentlichten Informationen die Option, eine Karte des Spiels zu erstellen. Jetzt wurde ein Ort entdeckt, der perfekt für den Online-Modus von GTA Online wäre.

Was ist das für ein Ort? Durch die Daten-Leaks und den ersten Trailer zu GTA 6 konnten fleißige Fans einen Ort entdecken, den es im Spiel geben wird. Für einen kurzen Moment war im ersten Trailer nämlich den Gainesville Raceway zu sehen.

Das Foto könnt ihr im folgenden Reddit-Beitrag sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Bei dem Raceway handelt es sich um eine reale Drag-Racing-Strecke im Norden Floridas. Da das Team von Rockstar bereits in vergangenen GTA-Spielen echte Orte im Spiel umgesetzt hat, ist es wahrscheinlich, dass auch die Rennstrecke ihren Weg ins Spiel finden wird. Mittlerweile seien laut dem Threadersteller etwa 500 Gebäude und Wahrzeichen bereits identifiziert.

Den Trailer zu GTA 6 könnt ihr hier schauen:

Der neue Ort wäre perfekt für GTA Online

Was ist an dem Ort so besonders? Die Rennstrecke wäre für viele Fans wohl der perfekte Ort für GTA Online. Einen User im Reddit-Forum erinnert die Rennstrecke an das Sandy Shores Airfield, das auch in GTA 5 und GTA Online vorkam.

Auf dem Flugplatz können Spieler Helikopter spawnen. Sollte es die Rennstrecke auch in GTA 6 geben, könnten Spieler hier entweder schnelle Rennwagen spawnen oder vielleicht sogar in Rennen gegeneinander antreten. Ein User hofft zumindest, dass hier Autorennen veranstaltet werden können.

Wann könnte es neue Informationen zu GTA 6 geben? Die Veröffentlichung des ersten Trailers ist mittlerweile etwa 11 Monate her. Viele Fans hoffen deshalb, dass Rockstar bald wieder einen Trailer zeigen wird. Wie ein User auf X vermutet, könnte das sogar der Fall sein.

Rockstar soll nämlich am 6. November 2024 sein Investorenmeeting abhalten. Am selben Tag wurde vor rund einem Jahr die Veröffentlichung des ersten Trailers angekündigt. Möglicherweise könnte auch in diesem Jahr eine Ankündigung direkt im Anschluss an das Investorenmeeting folgen, die Fans von GTA 6 freuen dürfte.

Bislang ist der Release von GTA 6 für den Herbst 2025 geplant. Doch es könnte sein, dass eine Verschiebung auf 2026 droht. Für einen ehemaligen Mitarbeiter von Rockstar könne es noch einige Monate vor der Veröffentlichung eine Verschiebung geben: GTA 6: Ein früherer Entwickler bei Rockstar spricht über eine Verschiebung des Release-Datums – Könnte euch verunsichern