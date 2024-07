GTA 6: Entwickler äußert sich zu den Leaks zum Spiel und klärt auf, woher sie kommen

Dass es bei GTA 6 zu Leaks kommt, hat laut einem Entwickler, der bereits bei Rockstar Games gearbeitet hat, eine natürliche Ursache.

Wer ist der Entwickler? Obbe Vermeij war von 1995 bis 2009 bei Rockstar beschäftigt und hat an GTA Vice City, GTA San Andreas, und GTA 4 gearbeitet. Laut der Webseite MobyGames war er Technischer Direktor.

In einem Interview mit SaninPlay auf YouTube hat der Entwickler sich zu den Leaks von GTA 6 geäußert. Er sagt „Die Leaks sind normalerweise nicht so wichtig, wie die Leute denken“.

Hier könnt ihr den Trailer von GTA 6 sehen:

Alle warten auf News zu GTA 6

Woher kommen die Leaks? Die Leaks von GTA 6 hatte Vermeij nicht genau verfolgt. Er sagt dazu: „Die undichten Stellen sind in der Regel nicht so wichtig, wie die Leute denken“, und führt weiter aus, „Es ist einfach so, dass Millionen von Menschen auf Neuigkeiten warten und Rockstar ihnen keine Neuigkeiten gibt […].“

Vermeij versteht aber, warum Rockstar Games der Welt keine Neuigkeiten gibt. Das läge daran, wie diese verarbeitet werden würden. Er sagt: „[…] denn wann immer ein großes Unternehmen etwas sagt, sei es Rockstar oder EA oder Ubisoft oder was auch immer, wird es analysiert, und oft wird es negativ bewertet […].“

Aus seiner Sicht ist das, was Rockstar Games gerade macht, genau richtig. Er findet: „Am besten ist es, wenn sie einfach still sind. Genau das tun sie jetzt. Es ist eine Schande, dass es so gekommen ist, aber es ist nicht nur ihre Schuld.“

Welche Leaks gab es bei GTA 6? Videos, Fotos und Gameplay zu GTA 6 wurden schon häufiger geleakt. Bereits im September 2022 wurden 90 Videos vom neuen Teil der “Grand Theft Auto”-Reihe im Internet geteilt. Kurz vor der geplanten Veröffentlichung des Trailers war Rockstar Games gezwungen, den Trailer früher zu veröffentlichten. Der Grund waren Leaker, die ihn schon vorher verbreiteten.

Der Sohn des Chefentwicklers des Spiels soll ebenfalls Bilder zu GTA 6 verbreitet haben. Die Fans fürchteten schwere Konsequenzen für das Vergehen, das auch noch kurz vor der Veröffentlichung des Trailers geschah. Wie es ihm damals erging, erfahrt ihr hier: Sohn des Chefentwicklers leakt angeblich Bilder zu GTA 6 – Community glaubt, das könnte üble Konsequenzen haben