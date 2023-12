Sohn des Chefentwicklers leakt angeblich Bilder zu GTA 6 – Community glaubt, das könnte üble Konsequenzen haben

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Der TikTok-Account hat ein neues Video hochgeladen, das beweist, dass es echt ist. Und so seltsam es auch klingen mag, es scheint, als wäre der Leaker der Sohn von Aaron Garbut… der Art Director und Leiter der Entwicklung bei Rockstar North. Wenn das wahr ist, steckt sein Sohn in echten Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob er [der Vater] Probleme bekommt, da er kein einfacher Entwickler ist, sondern einer aus den höheren Rängen.

Von wem stammt der Leak? Der Leak stammt angeblich vom Sohn von Aaron Garbut. Dieser ist Art Director und Leiter der Entwicklung bei Rockstar North und sitzt damit mitten in der Entwicklung von GTA 6. Wie er genau an die Sachen gekommen ist, verrät er nicht. Viele glauben aber, dass er sich Zugang zum Arbeitsplatz seines Vaters, ohne dessen Wissen, verschafft haben muss.

Was ist das für ein Leak? Der Leak besteht aus insgesamt 5 Bildern und einem Tiktok-Video, welches wenige Sekunden lang ist. Tatsächlich sieht man ziemlich wenig: Ein paar Häuser, die an Miami erinnern und ein paar Autos. Das Video zeigt einen Schreibtisch, wo die Bilder gemacht worden sind.

