GTA 6 wird für viele Spieler eines der wegweisenden Titel der kommenden Jahre. Viele Fans freuen sich schon auf den neuen Titel aus dem Hause Rockstar Games und können den Release gar nicht abwarten. Ein ehemaliger GTA-Entwickler erzählt, dass früher alles anders gelaufen sei.

Unter was für einem Stress steht Rockstar? GTA 5 hat sich über mehrere Konsolengenerationen hinweg verkauft und neue Maßstäbe im Videospielbereich gesetzt. Viele Spieler und Experten haben deshalb eine hohe Erwartungshaltung an GTA 6.

Hinzu kommen viele Einzelheiten, mit denen sich Rockstar herumschlagen muss:

Auch Obbe Vermeij, ein ehemaliger Rockstar-Entwickler, der an mehreren GTA-Titeln mitgearbeitet hat, ist der Meinung, dass GTA 6 etwas Besonderes wird. Er denkt, dass GTA 6 sich über 10 Jahren verkaufen und keine Konkurrenz haben werde. Er ist es auch, der jetzt enthüllt, dass der Release der früheren GTA-Teile ganz anders ablief.

Früher liefen Releases von GTA entspannter ab

Wie lief so ein Release früher ab? Vermeij dachte an die „guten, alten Tage“ zurück und erinnerte sich an den Launch von GTA San Andreas, der vor etwa 20 Jahren stattgefunden hat. Damals seien Releases noch anders abgelaufen, der Stress sei schon 6 Wochen vor dem eigentlichen Launch abgeflacht.

Obbe Vermeij arbeitete von 1995 bis 2009 bei Rockstar. Er erlebte den Release von GTA Vice City, San Andreas, Liberty City Stories, Vice City Stories, GTA 4, The Lost and Damned sowie Chinatown Wars als Technical Director mit. Heute ist er der Besitzer von GabberGames und Learnia Inc.

Der Wendepunkt, ab dem der Stress vom Team abfiel, sei damals der Zeitpunkt gewesen, an dem die DVD produziert wurde. Das war ungefähr 6 Wochen vor dem eigentlichen Release.

Ab diesem Zeitpunkt konnten die Entwickler nicht mehr viel Einfluss nehmen, weshalb sie direkt beim Launch viel entspannter waren, als sie es heutzutage wären.

Seinen englischsprachigen Tweet könnt ihr euch hier durchlesen:

Demnach hätten die meisten Entwickler sogar während des Releases Urlaub gehabt und an das nächste Projekt gedacht. Es gäbe keine Day-One-Patches und Spieler hätten noch nicht allzu viel vom Game gewusst, da es abseits von ein paar Trailern keine Infos gab.

Laut Vermeij wären Leaks früher also kaum ein Problem gewesen. GTA 6 hat dagegen mit vielen Datenlöchern zu kämpfen, durch die bereits zahlreiche Informationen ans Tageslicht kamen. Dadurch wissen wir bereits mehr über das Spiel, als Rockstar es lieb wäre.