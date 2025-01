Elon Musk levelte seinen Helden in Path of Exile 2, während er bei der Amtseinführung von Trump war

Am 20. Januar fand die Amtseinführung von Donald Trump als Präsident der USA statt. Einer der Gäste war Elon Musk, den man auch in TV-Bildern sehen konnte. Doch wie ein Twitch-Streamer feststellt, war der Account von Musk gleichzeitig in Path of Exile 2 aktiv und bestritt dort eine Karte. Der Clip geht viral.

Elon Musk gilt als einer der reichsten Menschen der Welt, aber auch als einer der kontroversesten. Nach Trumps Vereidigung zeigte Musk eine Geste, die vielfach als Hitlergruß interpretiert wurde.

Das ist die Situation: In den letzten Monaten hat sich Elon Musk als ein herausragender Spieler in Action-Rollenspielen wie Diablo 4 und Path of Exile 2 präsentiert. Er war in Ranglisten vorne dabei und hatte einen exzellent ausgerüsteten Charakter zu bieten.

In Interviews prahlte er mit seinen exzellenten Spielkünsten. So erläuterte er im Gespräch mit dem Podcaster Joe Rogan etwa, wie positiv sich Gaming bei „extrem hohem Schwierigkeitsgrad“ auf seine mentale Leistungsfähigkeit auswirkt (via youtube). Wenn man sich voll konzentrieren müsse, sei das erholsam. Das reinige den Geist.

Doch in einem Livestream, in dem er selbst Path of Exile 2 spielte, wurde deutlich, dass Musk offenbar keine Ahnung hat, was er da im Spiel macht. Als er dafür kritisiert wurde, offenbar den Account zu teilen und andere für sich spielen zu lassen, reagierte er aggressiv und griff einen seiner Kritiker, den Twitch-Streamer Asmongold, an.

Mittlerweile hat er aber öffentlich zugegeben, dass er seinen Account von anderen spielen lässt und findet offenbar, dass daran nichts Verwerfliches ist.

Path of Exile 2 ist eines der aktuell beliebtesten Spiele im Gaming überhaupt:

„Elon, wie kannst du da sein?“ – 430.000 sehen Twitch-Clip

Das fiel nun eine, Twitch-Streamer auf: Der neuseeländische Twitch-Streamer Quin69 brachte ursprünglich den Stein ins Rollen und zweifelte offen daran, dass Musk wirklich selbst den Charakter spielt. Er ging sogar noch weiter und folgerte aus der mangelhaften Spielweise von Musk, dass der keinerlei Ahnung von Path of Exile 2 hatte.

Am 20. Januar war es erneut Quin69, der feststellte: Während Elon Musk im Fernsehen bei der Einweihung von Trump zu sehen ist, war sein Charakter in Path of Exile 2 eingeloggt und bestritt da eine Map mit Level 96.

Quin69 fragte in die Kamera: „Wie kannst du da sein, Bro? Also ehrlich, hör doch mal auf. Du bist grade in der Karte, aber ich kann dich [im Fernsehen] sehen.“

Der Clip auf Twitch hat mittlerweile über 420.000 Aufrufe.

„Elon Musk hat ganz offenbar mindestens einen Klon“

So wird das diskutiert. Auf LivestreamFails bei reddit diskutiert man den Twitch-Clip genüsslich:

„Das ist nur ein Beweis für Neuralink, den das Fußvolk nicht begreift. Er ist wirklich ein Gott-Gamer.“

„Was für ein Gamer!“

„Er ist 400 Milliarden US-Dollars wert. Natürlich, hat er zumindest einen Klon.“

„Warum wurde er nicht wegen offensichtlichem Account-Sharing von GGG gebannt?“

Wir haben uns erst am 19. Januar auf MeinMMO damit beschäftigt, dass Elon Musk zugegeben hat, dass er den Account nicht selbst spielt. Anders sei es auch gar nicht möglich, so weit oben in der Rangliste mitzuspielen, wie er sagte. Jetzt, wo das raus ist, gilt wohl: Ist der Ruf erst ruiniert, boostet es sich ganz ungeniert: Ein unbekannter YouTuber fragt Elon Musk, ob er in Path of Exile 2 geschummelt hat, der antwortet