Twitch-Streamer sagt über Elon Musk: „So hat mich zuletzt eine wütende Ex-Freundin behandelt“

Der Twitch-Streamer Asmongold ist ins Visier von Elon Musk geraten, dem er eigentlich politisch nahesteht. Aber durch freche Kommentare zu dessen Leistung in Path of Exile 2 hat es sich Asmongold mit dem reichsten Mann der Welt verscherzt. Für Leute, die weder Asmongold noch Elon Musk mögen, ist das ein Fest.

Das war das Verhältnis der beiden: In den vergangenen Monaten wirkte es so, als stünden Asmongold und Elon Musk im Kulturkampf in den USA auf derselben Seite.

Als im März 2024 aus Richtung der Beratungs-Firma Sweet Baby Inc gefordert wurde, dass Asmongold wegen seiner schwierigen Aussagen nicht als Figur in „Dragon’s Dogma 2“ auftauchen sollte, stand ihm Elon Musk bei und schrieb auf seinem Kurznachrichtendienst X: „Sweet Baby Inc ist die Plage der Spiele-Industrie“. Die könnten nichts, außer Spiele zu canceln.

Asmongold selbst schmückte sich mit der Idee, dass Elon Musk offenbar ein Fan seines Kanals ist, auf seine Inhalte reagierte und ihm auf X folgte. Er revanchierte sich und berichtete über die Erfolge von Elon Musk in Spielen wie Diablo 4 und Path of Exile. Asmongold sagte, er wolle Musk jetzt dazu überreden, Blizzard zu kaufen und „Diablo 4 wieder großartig“ zu machen.

Offenbar kam es Ende 2024 sogar zu einem Austausch der beiden. Wie aus von Musk geleakten Direktnachrichten hervorgeht, schien man in Verhandlung gewesen zu sein, dass Asmongold mehr auf X streamt. Musk will hier seit längerem „Live-Streaming“ etablieren, es klappt aber noch nicht so richtig.

Ärger im Paradies: Musk offenbar sauer auf Asmongold

Warum kriselt es jetzt zwischen den beiden? Es ist eigentlich gar nicht Asmongolds Schuld. Andere YouTuber, Quin69 und Kripparian, haben sich in einem Video darüber lustig gemacht, dass der angeblich hervorragende Gamer Elon Musk, der so toll in Path of Exile 2 ist, seinen übertrieben starken Charakter offenbar nicht selbst hochgelevelt und ausgerüstet hat.

In einer Reaction auf das Gameplay von Musk machten die beiden klar: Der Milliardär hat zwar einen starken Charakter in Path of Exile, aber offenbar keine Ahnung vom Spiel.

Asmongold, der vorher berichtet hatte, wie großartig Elon Musk spielt, reagierte auf dieses Video, machte sich darüber lustig und bot Musk an, wenn der beweisen könne, dass er wirklich Path of Exile spiele, werde er 1 Jahr auf seiner Plattform X spielen.

Dabei dachte sich Asmongold offenbar nicht viel.

Musk entzieht Asmongold erst seine Liebe, dann den blauen Haken auf X

So reagierte Musk: Musk fand das aber offenbar überhaupt nicht lustig. Er veröffentlichte private Direkt-Nachrichten von Asmongold an ihn. Die Nachrichten, dass Asmongold erst seine Video-Redakteure fragen müsse, bevor er zusagen könne, einen eigenen Twitter-Kanal für Live-Streaming zu machen, interpretierte Musk so, dass Asmongold erst „bei seinen Bossen“ nachfragen müsse, was er dürfe und was nicht.

Offenbar sei Asmongold fremdbestimmt und nicht Herr über sein eigenes Handeln.

Ohnehin sei Asmongold auch gar kein guter Gamer, sondern nur gut darin, andere Leute dumm von der Seite anzumachen (via x).

Musk wurde für die Aussage “Asmongold ist kein guter Spieler” auf der eigenen Plattform korrigiert.

Zudem blockte Musk ihn auf X, um ihn dann später zu entblocken. Zwischenzeitlich entzog Musk dem Streamer offenbar auch seinen blauen Haken auf der Plattform.

Asmongold kommentiert das Verhalten von Musk damit, dass ihn zuletzt eine wütende Ex-Freundin mal so behandelt hätte (via YouTube):

Ich glaube, er hat mich softblocked. Er hat mich wahrscheinlich erst blockiert und dann un-blockiert, sodass ich ihm nicht folge und er mir nicht folgt. Ich muss euch sagen: Das letzte Mal, dass mir sowas passiert ist, ging es um eine wütende Ex-Freundin.

Asmongold findet es „verdammt unfair“, dass er Ärger bekommt

Was ärgert Asmongold besonders? Asmongold findet, dass er hier gar nichts falsch gemacht hat. Er habe sich ja nicht über Elon Musk richtig lustig gemacht, sondern nur auf ein Video reagiert:

Kripparian hat Ärger bekommen! Ich hab Ärger bekommen! Quin hat keinen Ärger bekommen. Quin hat das verdammte Video gemacht! Das ist verdammt noch mal nicht fair!

Wie wird das kommentiert? Asmongold und Elon Musk haben beide ihre Fans, die in der Situation den jeweils anderen verspotten:

Manche sagen, Asmongold müsse ganz ruhig sein. Der werde in den Spielen doch auch von seiner Community unterstützt und mit Items versorgt. So toll spiele der nicht.

Andere kritisieren Elon Musk. Der habe offenbar keine Ahnung, was die Aufgabe eines Editors auf YouTube sei. Ohnehin solle ein erwachsener Mann wie Elon Musk eher Zeit mit seinen Kindern verbringen, als Energie auf solche Streitereien im Internet zu verwenden.

Es haben vor allem Leute, die weder Musk noch Asmongold mögen, einen Heidenspaß bei dem ganzen, wie man aus Memes sehen kann. Hier amüsiert man sich über die Fehde der beiden.