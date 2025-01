2 der größten Streamer zu Path of Exile 2 auf Twitch lachen Elon Musk live aus: „Er weiß nicht mal, wie man eine Map öffnet“

Elon Musk hat sich kürzlich damit profiliert, zu den besten Spielern im neuen Path of Exile 2 zu gehören. Ob das aber wirklich stimmt, bezweifelt die Community. Nun reagieren zwei der bekanntesten Spieler auf das, was Musk so zeigt, und lachen kopfschüttelnd über dessen Unwissenheit.

Wer sind die Streamer?

Quinn „Quin69“ Crawford ist ein Experte für Action-RPGs und hauptsächlich für Path of Exile bekannt. 2021 hat er im ersten Teil 12 Tage am Stück Hardcore gezockt, was selbst Kritiker staunen ließ.

Kripparrian, kurz: Kripp, ist ein Variety-Streamer, der alle möglichen Games zockt. Zuletzt zählte er zu den größten Streamern zu Diablo 4 auf Twitch zum Release.

Quin ist im Moment der größte Streamer zu Path of Exile 2 auf Twitch nach Zuschauerzeit und Zuschauern im Schnitt sowie in der Spitze. Kripparian steht auf Platz 9 (via sullygnome).

Darum lachen Quin und Kripp über Musk: Elon Musk hat als Gamer mittlerweile eine gewisse Bekanntheit erlangt. In Diablo 4 etwa stand er eine Zeit lang an der Spitze der besten Spieler weltweit, wobei sich das nur auf eine bestimmte Liste bezieht.

Kurz nach dem Early-Access-Release von Path of Exile 2 hat Musk auch das neue Action-RPG ausprobiert und teilweise live gespielt. Seine Meinung zu PoE 2 hat immerhin 15 Millionen Leute erreicht.

Laut Daten zählen seine Charaktere zu den besten der Welt. Seine Hardcore-Charaktere waren kurz nach dem Start bereits einige derer mit dem höchsten Level, im Softcore-Bereich hat er wenige Tage nach Release mehrere der seltenen Zitadellen gefunden.

Die Community wurde daraufhin stutzig und haben nachgeforscht. Das Ergebnis: die Spieler sind sich sicher, dass Musk schummelt und jemand anderen für sich spielen lässt, um dann nur die Lorbeeren zu ernten. Quin und Kripp haben genau darauf reagiert.

„Er hat keine Ahnung, wovon er spricht“

In Livestreams und Videos haben sich die beiden Streamer angesehen, wie Musk so in seinen eigenen Live-Sessions zockt. Dabei sieht man die beiden öfter hilflos lachen, den Kopf schütteln, oder sich die Hände vors Gesicht schlagen.

Gerade Quin wirkt verzweifelt, als Musk etwa Items einzeln ins Inventar zieht, nicht weiß, was ein Manatrank ist oder die wichtigste Ressource im Spiel einfach auf dem Boden liegen lässt. Einige der besten Items im Spiel bezeichnet er als schlecht, nur weil sie ein niedrigeres Level haben:

Bro, bro, bro… bro, bro. Wenn er sagt, dieser Ring sei schlecht, ich schwöre bei Gott. […] Okay, sein Brustteil ist wirklich eher mittelmäßig. […] Moment, das ist HYBRID?! Mit [Energy Shield]?! Willst du mich verarschen? WAS ZUR HÖLLE! Oh mein Gott, die ist irgendwie doppelt so gut wie meine! Quin69 auf YouTube, etwa ab Minute 19:05

Ähnlich reagiert Kripp auf das Equip von Musk (via YouTube). Der Experte wirkt öfter verzweifelt darüber, dass der Tech-Milliardär rein auf die benötigte Stufe seiner Items schaut als auf die tatsächlichen Werte.

Musks Waffe etwa sei „möglicherweise perfekt.“ Mindestens eines seiner Ausrüstungsteile sei das absolut beste im Spiel und nur vom schwierigsten Boss auf der höchsten Stufe zu bekommen. Für Hardcore-Charaktere nahezu unerreichbar.