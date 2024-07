Twitch-Streamer spielt angetrunken Path of Exile, hört einen Song von 50 Cent und singt laut mit – Schwerer Fehler

2022 machte Quin69 von sich reden, weil er allen beweisen wollte, wie gierig Blizzard bei Diablo Immortal agierte. Dafür nahm der Neuseeländer einiges Geld in die Hand und sorgte für einen spektakulären Stunt: Twitch-Streamer ballert 15.000 € in Diablo Immortal, findet Wunder-Item, löscht Charakter permanent

Wie wird das diskutiert? In der Situation ist ja klar, dass Quin69 sich nicht in irgendeiner Form rassistisch äußern wollte, daher wird die ganze Situation eher belustigt diskutiert. Nach dem Motto „Natürlich passiert sowas wieder ihm.“

Quin69 bemerkte sofort, was er da gesagt hatte, schreckte hoch und beteuerte, er habe so sehr darauf geachtet, das schwulenfeindliche „F-Wort“ zu vermeiden, dass er vergessen habe, das N-Wort zu zensieren. Das sei sein Fehler gewesen. Er habe direkt den Song zitiert, den er sich angehört habe.

Was hat er angestellt? Wie Spotskeeda berichtet kam Quin69 auf Twitch online und spielte Path of Exile, während er offenbar angetrunken war.

Der Neuseeländer Quintin “Quin69” Crawford ist ein exzellenter Spieler von Hack’n Slays wie Diablo 4 oder Path of Exile. Er gilt als führender Experte. Aber Quin69 hat auch eine Tendenz, sich immer wieder in ernste Schwierigkeiten auf Twitch zu bringen.

