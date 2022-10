Twitch bannt MMO-Streamer – Offenbar, weil er rassistisch darüber redet, wie er sich die Haare trocknet

Apex Legends stellt in „Stories from the Outlands: Last Hope“ die neue Legende der kommenden Season vor: Catalyst.

Quin69 googelt dann Osama, schaut sich ein Foto an, auf dem bin Laden einen Turban trägt, und sagt: „Genau an das Foto hab ich gedacht.“ So binde er sich das Handtuch auch.

Jetzt mit der Scheiße, muss ich mir mein Haar zusammenbinden wie … hm, wie sag‘ ich das 2022 am besten? Wie ein Terrorist! Wenn du an Osama bin Laden denkst, dieses ikonische Bild von ihm – so, mit einem Handtuch.

Twitch hat den Streamer Quin69 zum 4. Mal im Jahr 2022 gebannt. Der Experte für Diablo und Path of Exile hat es offenbar geschafft, sich in den Bann zu quatschen, als er darüber sprach, wie er seine nassen Haare trocken bekommt. Irgendwie kam er dabei auf Osama bin Laden zu sprechen und dessen Turban.

