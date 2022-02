Twitch-Streamer nimmt sich vor, ein Jahr nicht gebannt zu werden – Flog dann zweimal raus

In seinem Stream waren wohl für ein paar Sekunden weibliche Nippel zu sehen (via Twitter ). Quin69 lässt gelegentlich zu, dass GIFS oder Videos in seinem Livestream geteilt werden und dabei ist der Fail dann passiert.

Laut Quin69 könnten die Frauen in einer perfekten Welt auch nackt herumlaufen, dies sei aber nicht der Fall und deswegen sollten sie aufpassen, wie viel sie zeigen und was sie anziehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der letzte Punkt der Liste wurde schon nach 14 Tagen gebrochen und der Streamer wurde am 14. Januar für ganze 7 Tage gebannt. „Zumindest habe ich mich beim Kaffe-Typen entschuldigt“, schrieb Quin69 auf Twitter, während er sich in einem Clip selbst aufs Korn nahm.

Was nahm der Streamer sich vor? Zusammen mit seinen Zuschauern machte Quin69, am 1. Januar 2022, eine Liste mit Vorsätzen für das Jahr. Diese Liste beinhaltete nur 3 Punkte:

Insert

You are going to send email to