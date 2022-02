Twitch-Streamerin Pokimane will sich gegen Hater wehren – Macht alles nur noch schlimmer

Streamerin und Freundin Valkyrae meldet sich zu Wort: Während eines Streams sah Valkyrae den Tweet von ihrer Freundin Pokimane und bestärkte ihn (via YouTube ). „Sie ist so heiß dafür“, tweetete Valkyrae direkt darunter und meint weiter „ich meine, sie liegt nicht falsch.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagt Pokimane zum Hate nach dem Tweet? Die Twitch-Streamerin zeigte sich überrascht, mit der Menge an Hatern habe sie gar nicht gerechnet, sagt sie in einem Stream. Es müsse wohl daran liegen, dass der Tweet viral ging und die meisten Leute gar nicht mitbekamen, was der eigentliche Sinn und Kontext dahinter sei.

Während sie witzelnd am Tisch saßen und nebenbei aßen, kam JiDion die Idee, dass Pokimane diesen Tweet verfassen sollte. Einfach um den Hatern zu zeigen: Das bin ich, dazu stehe ich und so sehe ich eben aus.

Die große und bekannte Twitch-Streamerin Imane „Pokimane“ Anys postete einen Tweet mit ihrem ungeschminkten Gesicht und einer sarkastischen Nachricht an ihre Hater. Sie wollte ihnen den Wind aus den Segeln nehmen, jedoch machte der Tweet alles nur schlimmer. MeinMMO berichtet euch, was da los ist.

