Streamerin Amouranth vernichtet in einem Rutsch ein Dutzend ihrer Kollegen von Twitch

Worum geht es in dem Video? Siragusa hat eine Rangliste erstellt, wen sie in einem Straßenkampf besiegen könnte oder nicht. Von 100 % gewinnen zu 100 % verlieren sind verschiedene Unterkategorien dabei. Danach sortiert sie die gegebenen Streamer in die Rangliste ein und hat dabei den ein oder anderen bösen Spruch auf den Lippen.

Was ist nun passiert? Amouranth veröffentlichte ein Video auf YouTube, in dem sie Twitch-Kollegen Asmongold, HasanAbi und Ninja ordentlich einen reindrückte.

Die bekannte Streamerin Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa ist auf Twitch für ihre Freizügigkeit und Offenheit bekannt. Sie ist sich beinahe für nichts zu schade und hat oft einen passenden Spruch auf lager. Dies zeigt die Twitch-Streamerin auch in ihrem neuesten Video, in dem sie einen Haufen ihrer Twitch-Kollegen verbal vernichtet.

