In Lost Ark gibt es eine Debatte darum, dass weibliche Charaktere fast nur auf sexy getrimmt sind. Der Top-Streamer Asmongold sieht hier Doppelmoral am Werk, denn laut ihm seien auch männliche Helden totale Topmodels. Sein eigener „Giga-Chad“-Held sei da das beste Beispiel.

Was ist das Problem mit den weiblichen Figuren? Lost Ark ist endlich erscheinen und kommt auch bei vielen Spielern gut an. Dennoch haben einige beklagt, dass ihre weiblichen Figuren kaum Klamotten hätten, die nicht übertrieben sexy seien.

Auch würden die Animationen der Frauen beim Laufen arg albern aussehen.

Außerdem wird bemängelt, dass die männlichen Charaktere allesamt voll bekleidet wären und ihre Rüstungen auch wirklich wie solche aussehen und nicht nur aus Hotpants und knappen Oberteilen bestünden.

Dem wiederum widerspricht der berühmte Streamer Asmongold entschieden.

„Mein Held ist ein gigantischer, 2 Meter großer Giga-Chad!“

Das sagt Asmongold: Asmongold, der selbst eifrig Lost Ark zockt und streamt, hat ein Problem mit der Debatte um zu viel Sexualisierung und Objektifizierung in Lost Ark. Denn laut ihm seien die männlichen Helden genauso davon betroffen. In einem leicht wütenden Vortrag in seinem Stream sagt er:

Ich finde es komisch, dass es irgendwie völlig in Ordnung ist und nicht einmal infrage gestellt wird, dass meine Figur wie ein Mr. Olympia aussieht. Das ist ein gigantischer Bodybuilder mit einem perfekten Haarschopf. Er ist ein gigantischer 2 Meter großer Giga-Chad. In dem Moment, in dem eine weibliche Figur mehr als D-Cup-Brüste hat, sagen die Leute: „Oh mein Gott, können wir mit der Objektifizierung aufhören?“ Ey, haltet alle eure Fresse!

Sein Held, so Asmongold, sei genauso ein übertriebenes Konglomerat an zur Schau gestellten [männlichen] Attraktivitäts-Attributen, wie es die weiblichen Figuren im Spiel seien. Daher sei diese ganze Debatte um zu viel Sexiness und Objektifizierung heuchlerisch.

Wie steht Asmongold dazu? Asmongold hat aber kein Problem damit, dass sein Held quasi ein Idealbild von zur Schau gestellter Männlichkeit ist. Es selbst könne schließlich auch so aussehen, wenn er genug trainieren würde.

Vielmehr erklärte er in einem anderen Stream, dass er es sich nicht vorstellen könnte, einen weiblichen Charakter im Spiel zu verkörpern. Er möchte vielmehr eine visuelle Darstellung seiner Selbst im Spiel haben, auch wenn diese noch etwas Arbeit im Fitnessstudio voraussetzt.

So viel zu Asmongolds Meinung zu der ganzen Debatte um Sexualisierung und Objektifizierung in Lost Ark. Wie ist eure Meinung zum Thema? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

