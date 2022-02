Fast nur sexy Ausrüstung in Lost Ark für Frauen – Das irritiert Einige

In Lost Ark haben weibliche Charaktere eine recht eingeschränkte Auswahl an Klamotten-Stilen. (Lange) Hosen sind Mangelware, Schuhe mit hohen Absätzen die Norm und Klamotten bedecken oft nur einen Bruchteil des Körpers. Dazu kommen teils sehr seltsame Animationen und ein Genderlock. Das alles irritiert und amüsiert manche Fans des Action-MMOs.

Was ist Lost Ark? Lost Ark ist ein Action-RPG-MMO aus Südkorea. Das Spiel startete hierzulande nach langer Wartezeit am 11. Februar 2022. Doch so viel Freude Lost Ark seinen Spieler macht, so beklagen manche Gamer die Design-Entscheidungen bei den weiblichen Helden.

Was ist das Problem mit den weiblichen Designs? Sieht man sich die weiblichen Charaktere in Lost Ark an, so fällt schnell auf, dass sie nicht viel anhaben. Während also männliche Charaktere schwere Panzer tragen und gut gerüstet in die Schlacht ziehen, dominieren bei den Frauen knappe Klamotten, Schuhe mit hohen Absätzen und seltsame Animationen.

„Gibt es keine richtigen Hosen für meine Heldin?“

Das sind konkrete Beispiele: Im Netz finden sich diverse Beispiele, wo an sich zufriedenen Spieler von Lost Ark sich über die in ihren Augen übertriebene Sexyness der weiblichen Charaktere im Spiel wundern.

So fällt Spielern auf, dass – je höher eine Rüstung in den Stats ist, sie bei weiblichen Heldinnen immer weniger vom Körper direkt bedeckt. So habe laut einer Twitter-Userin ihre Heldin zum Start noch wenigstens Leggins als Bein-„Rüstung“ getragen. Jetzt wären es nur noch hohe Stiefel, ein Gürtel und ein Höschen.

Es sei „echt schwer ein Spiel weiterzuempfehlen, wenn das erste Rüstung-Upgrade auch in ein Sexfilmchen passen würde.“

Andere Spieler bemängeln den Mangel an (richtigen) Hosen für Frauen. Das wäre bei der Klasse des Gunslingers besonders auffällig, denn diese Dame scheint nur Hotpants zu tragen. So schreibt eine Autorin der Seite RockPaperShotgun, wie viel Spaß sie mit ihrer Gunslinger im Spiel hat, aber dass sie selbst nach langem Grind immer noch keine richtige Hose für ihre Heldin gefunden habe.

Wer keine Hotpants mag, der wird bei der Gunslinger-Klasse nicht froh.

Dabei hat sie laut eigener Aussage nichts gegen sexy Outfits, aber wenn es denn gar keine Alternative dazu gäbe, wäre das arg lächerlich. Vor allem die an sich ernsten Cutscenes würden so völlig in Lächerliche gezogen, wenn eine Person darin die Hauptrolle spielt, die aussieht, als wäre sie jüngst aus einem „Erotik-Salon mit Steampunk-Cowboy-Thema“ entschlüpft.

Der Mangel an anderen Hosen als Hotpants ist auch anderen Usern auf Twitter aufgefallen.

Die Kämpfe in Lost Ark gefallen mir sehr gut. ARPGs sind in der Regel nicht mein Ding, aber hier fühlt es sich dynamisch und flashy in einer Weise an, die mich süchtig macht. Ich wünschte nur, die Story wäre interessant. Oder dass ich eine Ausrüstung für mein Gunslinger finden könnte, die nicht nur aus Shorts und Stöckelschuhen besteht.

Dabei scheinen viele User gar nichts per se dagegen zu haben, wenn es sexy Outfits im Spiel gibt. Es wäre nur schön, wenn es Alternativen gäbe. Dazu ein weiterer Twitter-Kommentar:

Ok, Lost Ark, du hast deine Design-Philosophie und hältst daran fest. Ich kann das in gewisser Weise respektieren. Aber [bitte bring] nur eine weibliche Klasse, die keine hohen Absätze trägt und mit angezogenen Knien und Ellbogen läuft. Nur eine einzige.

So sehen die Animationen aus: Das Problem mit den Animationen wiederum hat eine andere Streamerin und Twitter-Userin aufgegriffen. Sie kann ihre Heldin nicht mehr richtig ernst nehmen, nachdem sie die seltsam flatternden Bewegungen gesehen hat, mit der ihr Avatar durch die Botanik tänzelt. Um die Albernheit dieser Animationen noch zu unterstreichen, äfft sie diesen Stil kurz darauf live im Stream nach.

Gibt es auch andere Stimmen? In der Tat teilen viele Spieler diese Einschätzung nicht. So wird unter anderem auf reddit darüber debattiert, dass Lost Ark halt nun mal ein Spiel aus Asien sei und da sind solche Designs halt an der Tagesordnung. Auch gefallen vielen Spielern offenbar Heldinnen, die wenig anhaben.

Ein weiteres Ärgernis für einige Spieler von Lost Ark ist, dass es derzeit ein strenges Gender-Lock gibt und viele Klassen nur von einem Geschlecht verkörpert werden dürfen. Dabei sind vor allem schwer gepanzerte Klassen, wie der Paladin, rein männlich, während weibliche Heldinnen meist agile und magische Klassen verkörpern.

Doch hier wollen die Entwickler zumindest Abhilfe schaffen und nach und nach weibliche Pendants von Paladin und Co. einfügen. Es bleibt abzuwarten, wie deren Rüstungen dann aussehen.