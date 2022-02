Kleiner Twitch-Streamer bekommt überraschend riesige Spende – Muss jetzt 4 Tage am Stück streamen

Damals startete er einen Sub-Marathon und zeigte sich sogar schlafend in der Kamera. Er war quasi 24 Stunden am Tag für seine Zuschauer sichtbar, außer wenn er mal ins Bad musste. Und das zahlte sich aus:

Nach eigener Aussage rechnete Itsgng etwa mit 39 Stunden am Stück in diesem Abo-Marathon. Dass er jetzt über 100 Stunden online bleiben muss, überraschte ihn sehr.

Im Anschluss überprüfte der Streamer seine Daten und stellte fest, dass ein Nutzer ihm 400 Abos geschenkt hatte und das genau in der Zeit, in der es 10 Minuten Verlängerung pro Abo gegeben hatte.

Was zur Hölle? Was zum Teufel ist das? Dude, ist das falsch? Ist das dein Ernst? Heilige Scheiße, das kann doch nicht sein.

Itsgng gehörte eher zu den unbekannten Streamern. Ihm schauen im Schnitt etwa 60 Personen zu. Zur Feier seines 24. Geburtstages jedoch hat er für seine Fans einen Sub-Marathon begonnen. Er streamt länger am Stück, je mehr Abos er bekommt. Doch jetzt muss er überraschend mehr als drei Tage am Stück online bleiben.

