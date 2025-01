Schummelt Elon Musk in Path of Exile 2? Community sammelt Indizien dafür, dass der Tech-Milliardär nicht selbst spielt

X-Besitzer und Tech-Mogul Elon Musk ist bekannt für seine Affinität zum Gaming. Seit dem Early Access von Path of Exile 2 ist der Milliardär dem Action-RPG offenbar verfallen. Aber spielt er seine Charaktere überhaupt selbst? Die Community meint: Nein – und beobachtet penibel, was bei Musk passiert.

Was hat Elon Musk mit PoE 2 zu schaffen?

Am 6. Dezember ist Path of Exile 2 in den Early Access auf Steam gestartet. Bereits am nächsten Tag hat Musk erklärt, was er vom Spiel hält und damit Millionen Leute erreicht.

In den folgenden Wochen hat der Milliardär angeblich viele Stunden lang gezockt – und das anscheinend sogar recht gut. PoE 2 hat Musk sogar einmal gesperrt, weil seine Spielweise an Cheaten erinnert.

Musks Werdegang haben viele Nutzer in Livestreams und Aufnahmen verfolgt. Aus diesen leiten sie nun ab: Musk zockt gar nicht selbst.

Das sind die Indizien: Auf Reddit hat ein Nutzer ausführlich dokumentiert, welche Meilensteine Musk so erreicht hat. Er zählt etwa auf, dass der X-Besitzer mehrere Hardcore-Charaktere auf der Rangliste hatte und mit seinem Softcore-Charakter schon nach 11 Tagen 9 Zitadellen gefunden haben soll.

Daraus ließe sich schließen, dass Musk zumindest ein grundlegendes Verständnis vom Spiel habe – etwa wisse, wie man Items aufhebe, Maps betrete oder Tränke nutze. In einer Liste zeigt der Nutzer aber auf, dass all das nicht der Fall zu sein scheint und liefert diverse Clips als Quelle:

Musk soll in einem Bosskampf seinen Manatrank nicht gefunden haben und stand mehrere Sekunden lang ohne Mana herum.

Items hebe er auf, indem er sie vom Boden ins Inventar ziehe – manchmal wundere er sich sogar, warum er nichts mehr tragen könne, wenn sein Inventar voll ist.

Starke Items lasse er liegen, während er nutzloses Zeug aufhebt, nur weil es sein Lootfilter hervorhebt.

Musk soll außerdem nicht ganz verstehen, wie die Atlas-Verbindungen und „diese Map-Dinger“ funktionieren.

Wenn er eine Map betritt, soll er das mit vollem Inventar tun und nicht einmal einen Lootfilter nutzen. Das sei seltsam für einen Spieler an der Spitze des Hardcore-Leaderboards.

Dazu haben Nutzer beobachtet, wie bestimmte Maps in einen Tab mit dem Titel „Elon’s Maps“ geschoben wurden. Wenn er wirklich selbst spielen würde, sei der Tab doch wohl eher einfach nur mit „Maps“ betitelt.

Gerüchten zufolge sollen Spieler ihn zudem angeflüstert haben, was standardmäßig eine chinesische Nachricht vorgeschlagen habe. Das sei ein Hinweis darauf, dass der angeflüsterte Spieler auf einem chinesischen Client spielt.

Woher nimmt Musk die Zeit zum Zocken?

Was die Nutzer auf Reddit am meisten beschäftigt ist die Frage danach, wie Musk es eigentlich schaffe will, so ausgiebig zu zocken. Seine angeblichen Errungenschaften benötigen schließlich viel Erfahrung und Skill.

Das sei insbesondere seltsam deswegen, weil er angeblich 16 Stunden am Tag arbeite. Bekannt ist derweil bereits, dass Musk gerne von seinem Privatjet aus zockt und ab und an über Gaming auf dem Mars schwadroniert.

Es sei laut der Community äußerst wahrscheinlich, dass Musk jemand anderen für sich zocken lasse. Account-Daten zu teilen verstößt gegen die Richtlinien von Path of Exile 2 und die Nutzer fordern deswegen, dass er, wie jeder andere auch, dafür bestraft wird.

Schon in Diablo 4 war er äußerst aktiv und stand für kurze Zeit quasi an der Spitze der besten Spieler der Welt- Dass Musk jetzt in Path of Exile 2 anscheinend an der Spitze mitspielt, oder es zumindest so aussieht, ist entsprechend wenig verwunderlich.

Elon Musk ist im Gaming bereits seit einer Weile eine bekannte Figur. Spätestens seit Elden Ring kennt ihn vermutlich jeder – auch, wenn er damals nicht unbedingt mit Fachwissen glänzen konnte: Der reichste Mensch der Welt zeigt seinen Build in Elden Ring – „Das würde mein 10-jähriger Cousin nutzen“