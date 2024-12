Elon Musk zockt Path of Exile 2 jetzt aus seinem Privatjet, aber erklärt, warum er nie vom Mars aus spielen wird

Path of Exile 2 erfreut sich weiterhin hoher Beliebtheit bei den Spielern. Auch der reichste Mann der Welt zockt das Spiel noch, sogar aus seinem Privatjet. Nur vom Mars aus wird es schwierig.

Wie läuft es bei Elon Musk in Path of Exile 2? Elon Musk spielt gerne ARPGs, das zeigte sich schon als er durch Streams und einen Rekord in Diablo 4 auffiel. Auch Path of Exile 2 hat es ihm angetan, zuletzt sorgte er dort für Schlagzeilen, weil das Spiel ihn hinauswarf, obwohl er beteuerte, nicht zu cheaten.

Inzwischen ist der reichste Mann der Welt aber auch im Endgame des Spiels angelangt. Doch statt wie normale Menschen, daheim vor dem Rechner oder der Konsole zu zocken, spielt Elon Musk jetzt Path of Exile 2 aus seinem Privatjet.

Zocken im Privatjet, ja! – Zocken auf dem Mars, nein!

Wie spielt sich Path of Exile 2 aus einem Flugzeug? Auf X.com teilt Musk ein Video, in dem er einen der schwierigen Bosse des Spiels, den Arbiter of Ash, bekämpft. Während des Kampfes sind Musk und ein anderer Mensch zu hören, die die Taktik besprechen.

Viel Taktik ist aber gar nicht nötig, denn Elon Musk haut den Boss ohne Probleme um. Das Gameplay sieht dabei flüssig aus und es gibt keine Lags oder andere Unstimmigkeiten. Der Unternehmer schreibt in seinem Beitrag, dass das Internet im Flugzeug durch Starlink funktioniert.

Starlink ist eine von Musks Unternehmungen, die verspricht, „Highspeed-Internet auf der ganzen Welt“ (via www.starlink.com) zu liefern. Elon Musks Privatjet scheint dabei keine Ausnahme zu sein, doch auf dem Mars wird Path of Exile 2 wohl nicht funktionieren.

Was hat es mit dem Mars auf sich? Gregg Cook, @SmallPettingZoo kommentiert unter dem Beitrag von Musk auf X.com: „Stellt euch Gaming auf dem Mars vor. Starlink kann die Welt und darüber hinaus verbinden“. Path of Exile 2 eines Tages vom Mars aus zu spielen, wird aber selbst für Elon Musk unmöglich.

Dieser ist dabei ganz realistisch und antwortet auf X.com: „Man kann definitiv auf dem Mars spielen, aber wegen der Lichtgeschwindigkeit ist kein Echtzeitspiel zwischen Erde und Mars möglich. Die Entfernung variiert von ~4 bis ~20 Lichtminuten.“

Path of Exile 2 vom Mars aus zu spielen, scheitert also schlicht an der Entfernung zum Himmelskörper. Der Ping zwischen den beiden Planeten wäre einfach viel zu schlecht. Gaming auf dem Mars wäre aber denkbar, wenn es dort ein eigenes Internet gibt. Dann könnte man gegen andere Spieler auf dem Mars zocken.

Bis es irgendwann so weit ist, wird sich noch viel bei Path of Exile 2 verändern, auch wenn es bis 2025 erstmal keine Updates mehr geben soll.