Spieler von Path of Exile 2 fordern Änderung beim Loot, vor allem eine Art von Item nervt sie

In Path of Exile 2 sind viele Spieler inzwischen an einem Punkt angekommen, an dem sie ihre Ausrüstung und Builds immer weiter aufwerten und verbessern. Dabei nervt sie eine Art von Item ganz besonders.

Um welches Item geht es? Die Gürtel von Path of Exile 2 werden in der Community aktuell stark diskutiert. Im Gegensatz zum Vorgänger von Path of Exile 2 bieten diese nämlich Platz für die sogenannten Charms.

Diese Charms sind Helferlein im Kampf und können den Spieler zum Beispiel einmalig aus einem Stun retten oder für erhöhte Resistenz gegenüber einem Element sorgen. Sie sollen die Hilfs-Flaschen aus dem ersten Teil ersetzen und sind deshalb ein wichtiger Teil des Charakters.

Doch um mehr Charms auf einmal tragen zu können, braucht es den richtigen Gürtel. Das Problem: Ob ein Gürtel überhaupt mehr als einen Platz für einen Charm hat, ist Zufall. Wer also einen Gürtel mit drei Plätzen für Charms haben möchte, braucht viel Glück. Das wissen auch die Spieler und fordern jetzt eine Änderung.

Eine Änderung muss her

Was fordern die Spieler? Gerade weil ein Gürtel neben den Charm-Plätzen auch noch andere, passende Werte haben muss, um nützlich zu werden, wünscht sich die Community eine zeitnahe Anpassung.

Auf Reddit fordern Spieler, den Modifikator der Gürtel zu verändern. Der Gürtel soll am besten jedes Mal zufällig 1 bis 3 Charms haben. Es soll also nicht mehr ausgewürfelt werden, ob es überhaupt mehr als einen Platz gibt, sondern immer, wie viele Slots er besitzt.

Dieses System gibt es bereits mehrfach an anderer Stelle im Spiel. Zum Beispiel bei den Elementar-Ringen, die einen zufälligen Anteil an Resistenzen gegenüber Elementen anbieten. Der Anteil ist zwar bei jedem Ring unterschiedlich hoch, aber stets vorhanden.

Was sagen die Spieler dazu? Dass die Mechanik überhaupt so funktioniert, ist vielen gar nicht bewusst. Einer von ihnen ist GaryOakRobotron. Er schreibt auf Reddit: „Zu Beginn des Spiels dachte ich, dass höherstufige Gürtel eine höhere Anzahl von Zauberplätzen haben würden.“

Auch kodutta7 stimmt ihm auf Reddit zu: „Ich glaube, das haben wir alle. Ich war so verwirrt, als ich Stufe 80 erreichte und immer noch keine 2 Charm-Plätze gesehen hatte“

Der User NoNoNo290 scheint die Meinung der Entwickler schon zu kennen, er sagt auf Reddit: „Wir haben ms [Anmerkung der Redaktion: Bewegungsgeschwindigkeit] nie als Selbstverständlichkeit erhalten, also denke ich, dass wir so etwas nie auf dem Gürtel bekommen werden.“

An anderer Stelle werden die Charm-Plätze schon zum Meme. Der Nutzer I_Am-Awesome macht sich auf Reddit darüber lustig, dass er einen Doppelgürtel erhalten hat, der aus zwei übereinander liegenden Gürteln besteht, der aber dennoch nur einen Platz für Charms bietet.

