Path of Exile 2: Spieler findet das lukrativste Item im Spiel, doch vor dem Looten platzt der Traum

In Path of Exile 2 hat ein Spieler erst extremes Glück und daraufhin noch mehr Pech. Der Gamer durchlebte eine Achterbahn der Gefühle

Um welches Item geht es? In Path of Exile 2 gibt es theoretisch nicht den einen wertvollsten Gegenstand im Spiel. Die Preise werden immer von den Abenteuern selbst bestimmt. Der Mirror of Kalandra (zu Deutsch: Spiegel von Kalandra) ist jedoch wohl das lukrativste Item in PoE2, denn er ist leichter zu handeln als viele der seltenen Uniques.

Der Spiegel von Kalandra hat einen Nutzen, der ihn so begehrt macht: Er kann jeden Ausrüstungsgegenstand im ARPG „spiegeln“. Damit wird dieses Item dupliziert und der Mirror verschwindet. So können Kopien der besten Gegenstände im Game hergestellt werden, was die Spiegel so begehrt macht.

Teuer sind sie aber auch, weil sie so selten sind. Viele Spieler haben nach einem Monat im ARPG noch keinen Mirror erhalten, entsprechend niedrig ist das Angebot auf dem Markt.

Drama um den Mirror

Was ist dem Charakter zugestoßen? Wie taepoppuri auf Reddit in einem Screenshot zeigt, hat er einen Spiegel von Kalandra erhalten. Dieses große Glück wird jedoch von der Tatsache getrübt, dass sein Bildschirm mit einer Todesmeldung überdeckt ist.

Der Nutzer hat den Spiegel von Kalandra zwar durch das Besiegen von Monstern erhalten, ist jedoch vor dem Looten gestorben und wird das seltene Item, zumindest in diesem Fall, nicht erhalten. In Path of Exile 2 verliert man beim Tod alle Gegenstände, die auf dem Boden liegen und kann die Karte teilweise auch gar nicht mehr betreten. Auf großes Glück folgte hier also großes Pech.

Den Screenshot mit der Todesnachricht könnt ihr hier sehen. Seinen Tod kommentiert er mit „Salz in der Wunde 💀“.

Wie reagiert die Community auf die Tragödie? Die Community fühlt mit dem Nutzer. Auf Reddit trauern die Gamer mit dem Thread-Ersteller um das verlorene Item.

crayonflop3 schreibt auf Reddit: „Ein Screenshot, der in die PoE2-Geschichte eingehen wird.“

emmanuel573 schickt ein Bild mit einer Blume auf Reddit und bekundet sein Beileid: „R.I.P.“.

Auch Luxanna ist auf Reddit schockiert: „Mein lieber Bruder in Christus, ich hatte gehofft, dass ich diesen Screenshot nie sehen würde. Und hier ist er.“

Masochist_pillowtalk hat eine klare Meinung zu dieser Mechanik auf Reddit: „Ja, die Sache mit dem einen Tod ist echt ätzend.“

Für den Spieler gab es kein Happy End, sein Spiegel von Kalandra ist verloren. Wäre er nicht gestorben, hätte er den Mirror wohl getauscht, um sich gute Ausrüstungsgegenstände zu sichern. Wie ihr durch Handeln an bessere Gegenstände kommt, erklären wir hier: Path of Exile 2 Trade: So bekommt ihr eure Wunsch-Items ohne Grind