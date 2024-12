Path of Exile 2 Trade: So bekommt ihr eure Wunsch-Items ohne Grind

In Path of Exile 2 läuft der Handel mit Items längst auf Hochtouren. Wir erklären euch, wie das Handelssystem funktioniert und was ihr beachten müsst.

Wie funktioniert das Handeln in Path of Exile 2? Genau wie im Vorgänger gibt es kein Auktionshaus oder Ähnliches, in dem ihr eure Gegenstände einfach anbieten könnt. Stattdessen müsst ihr auf eine extra Website der Entwickler (via pathofexile.com) gehen, über die der meiste Handel läuft.

Auf der Website könnt ihr fast jedes Item des Spiels kaufen und euren Charakter somit aufwerten, auch wenn ihr immer die falschen Items beim Boss droppt. Diese könnt ihr zum Beispiel auch über die Website verkaufen und so Währungen verdienen.

Damit ihr dort handeln könnt, braucht ihr zunächst einen „Path of Exile“-Account. Wenn ihr noch keinen habt, erstellt euch einen und verbindet auf pathofexile.com die Plattform, auf der ihr euer Spiel gekauft habt, damit. Am besten stellt ihr die Website über die Flaggen oben rechts auf die Sprache ein, die ihr auch im Spiel habt, damit ihr direkt die Items findet, die ihr sucht.

Ein Händler in Path of Exile 2 ist besonders nützlich:

So kauft ihr Items in Path of Exile 2

Auf der Trade-Seite von PoE2 könnt ihr direkt nach Gegenständen suchen oder filtern. Diese Filter erlauben es euch nach Werten, Arten von Gegenständen oder auch gewissen Eigenschaften zu filtern. So könnt ihr beispielsweise alle Items anzeigen lassen, die euch Boni auf Minions geben.

Wichtig ist dabei aber auch der Filter mit den Anforderungen, das ideale Item für euren Build bringt euch nichts, wenn ihr es erst in vielen Spielstunden tragen könnt, weil euer Level nicht hoch genug ist, oder eure Stat-Werte zu niedrig sind.

Habt ihr nach einem Gegenstand gefiltert, seht ihr eine Übersicht wie diese:

Handelwebsite von Path of Exile 2 mit gefilterten Items.

Wenn ihr ein Item gefunden habt, das ihr haben wollt und der angegebene Preis auf der rechten Seite auch eurem Gusto entspricht, müsst ihr auf den Button „Flüsternachricht“ / „Direct Whisper“ drücken. So schreibt ihr dem Verkäufer eine Direktnachricht im Spiel.

Wenn der Spieler nicht AFK ist, wird er euch für gewöhnlich in die Gruppe einladen. Nehmt diese Einladung an und besucht den Verkäufer dann in seinem Hideout in dem ihr Rechtsklick auf sein Icon macht und den jeweiligen Button betätigt.

Sollte keiner von euch beiden bislang ein Hideout haben, müsst ihr euch erst auf einen Treffpunkt zum Handeln einigen. Die meisten wählen hier die Stadt von Akt 1.

Wenn ihr in der gleichen Region seid, müsst ihr nur noch Rechtsklick auf den Spieler machen und die Schaltfläche Handeln drücken. Legt die Bezahlung in euer Feld und wartet auf das Item eures Gegenübers, bevor ihr den Handel bestätigt. Hovert mit der Maus zur Sicherheit über das Item und schaut, dass alle Werte passen. Wenn ihr so weit seid, bestätigt den Handel.

So verkauft ihr ein Item in Path of Exile 2

Um ein Item in Path of Exile 2 auf dem Marktplatz verkaufen zu können, benötigt ihr zunächst ein Premium-Handelsfach. Ohne könnt ihr zwar auch handeln, jedoch werden eure Items nicht auf der offiziellen Seite gelistet, was die Chancen auf einen Verkauf signifikant senken.

Bevor ihr mit dem Anbieten eures Items beginnt, solltet ihr euer Handelsfach richtig einstellen. Öffnet dafür die Einstellungen des Lagerfachs, indem ihr mit der rechten Maustaste auf den Namen drückt. Stellt das Fach auf „Öffentlich“ und wählt am besten die Einstellung „Individueller Preis pro Gegenstand“.

Links seht ihr die Optionen des Inventars. Rechts das Menü zum Verkauf des Items.

Legt euer zu verkaufendes Item in euer Premium-Handelsfach und drückt mit der rechten Maustaste darauf. Hier könnt ihr dann einen Preis mit Verhandlungsbasis oder Festpreis angeben. Für gewöhnlich werden die Preise für Items bei Path of Exile 2 in „Exalted Orbs“ angegeben.

Sobald ihr einem Item einen Preis gegeben habt, taucht es wenig später auf der öffentlichen Handelswebsite auf. Beachtet unbedingt den Chat, um zu sehen, wenn sich ein potenzieller Käufer bei euch meldet.

Wenn sich ein Käufer meldet, ladet ihn in die Gruppe ein und trefft euch im Hideout. Wenn ihr in der gleichen Region seid, müsst ihr nur noch Rechtsklick auf den Spieler machen und die Schaltfläche Handeln drücken. Legt das Item in euer Feld und wartet auf die Bezahlung eures Gegenübers, bevor ihr den Handel bestätigt. Hovert mit der Maus zur Sicherheit über die Bezahlung und schaut, dass alles passt. Wenn ihr so weit seid, bestätigt den Handel.

Gibt es noch etwas zu beachten? Passt unbedingt beim Handeln auf. Gerade wenn ihr Items kauft, kommt es vor, dass andere Spieler euch austricksen wollen und ein Item mit anderen Werten in das Handelsfenster legen.

Des Weiteren ist ein Handel mit Gold nicht möglich. Diese Währung gilt fast ausschließlich für den Handel mit NPCs und ist nicht für den Handel mit Items über die Website bestimmt.

Beim Verkauf solltet ihr auf jeden Fall zunächst schauen, wie teuer vergleichbare Items sind und eure Items dann zu diesem Preis anbieten. Seid ihr zu günstig, merkt ihr es schnell durch eine Flut von Anfragen. Meldet sich zu lange niemand, solltet ihr euer Item günstiger anbieten.

Gerade wenn ihr bei einem Bosskampf Probleme habt und keine Lust habt, stundenlang zu grinden kann ein zusätzliches Item eines anderen Spielers den entscheidenden Unterschied bringen. Dass man für manche Dinge im Spiel zu lange braucht, finden einige Spieler problematisch: Wenn eine Mechanik in Path of Exile 2 bleibt, gibt es zum Release ein großes Problem, glaubt die Community