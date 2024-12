Betrüger haben es auf ahnungslose Spieler in Path of Exile 2 abgesehen – Neues Spiel, alte Tricks

In Path of Exile 2 gibt es viele Betrüger, die es auf die Items von ahnungslosen Spielern abgesehen haben. Jetzt klärt die Community über die Maschen auf und gibts Tipps.

Was treiben die Betrüger in Path of Exile 2? In Path of Exile 2 wimmelt es gerade nur so von Betrügern, die den neuen Spielern ihre Items abnehmen wollen. Dafür benutzten sie die gleichen Tricks wie im Vorgänger, weil das Handelssystem gleich funktioniert. Gerade die Spieler, die den Vorgänger nicht gezockt haben, geraten ins Ziel der Betrüger.

Im Spiel gibt es dabei unterschiedlichste Betrugsmaschen. Die Community klärt nun über die geläufigsten auf.

Ein NPC ist besonders nützlich in Path of Exile 2:

Community kämpft gegen Betrüger

Welche Betrugsmaschen kennt die Community? In Path of Exile 2 gibt es einige Betrugsmaschen, die sind den Profis und Veteranen aus dem Vorgänger bereits bekannt. Auf Reddit haben sich einige Spieler zusammengefunden, um die neuen Spieler vor den alten Betrugsmaschen zu warnen. Folgende Betrugsarten sind geläufig:

Spieler bieten korrumpierte Items an – Diese kann man nicht mehr verändern und sind deshalb häufig weniger wert

Weil der Handel über Chat läuft, verändern Spieler eure Preise einfach in ihrer Nachricht, statt eures Preises schickt der Käufer eine Kaufanfrage für weniger Geld

Betrüger brechen häufig den Kauf ab und legen das gleiche Item mit anderen Werten rein, das deshalb weniger wert ist

Betrüger setzten Items viel zu günstig auf die Website, um Opfer dazu zu bringen, den bereits günstigen Preis zu unterbieten, dann kaufen sie es vom Opfer

Spieler wollen Items gegen Items tauschen und stellen zuvor ihre Items für viel zu hohe Preise ein, um so ihren Tauschwert zu erhöhen

Welche Tipps geben die Spieler? Am wichtigsten ist es, immer jeden Handel und jeden Wert der euch gebotenen Gegenstände zu überprüfen, und zwar mit dem von euch zuvor gesetzten Preis und nicht dem, den euch der andere Mensch genannt hat. Drei Punkte, bei denen die Alarmglocken bei euch angehen sollten:

Wenn ein Spieler den Handel abbricht und wieder startet oder Items aus dem Handelsfenster heraus nimmt und wieder hineinlegt

Wenn ein Spieler Item für Item handeln will, obwohl ihr euer Item für Währung eingestellt habt

Wenn euch in kurzer Zeit sehr viele Nachrichten erreichen, habt ihr euer Item wohl zu günstig eingestellt, auch wenn es vergleichbare Preise gibt

Wenn ihr einen Betrüger oder den Versuch eines Betrugs feststellt, meldet unbedingt euer Gegenüber an den Support im Spiel. Ein Anfänger aus Path of Exile 2 hatte richtig viel Glück und hat es zunächst gar nicht gemerkt. Bei seinem verrückten Drop staunen selbst die Profis: Anfänger aus Path of Exile 2 lootet seltensten Drop – Profis staunen: „Chance von 1 zu 20.000“