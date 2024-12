Anfänger aus Path of Exile 2 lootet verrückten Drop – Profis staunen: „Chance von 1 zu 20.000“

In Path of Exile 2 hat ein Anfänger ein überaus seltenes Item gelootet. Er selbst wusste zunächst nicht mal, dass es etwas Besonderes ist.

Um wen geht es? Der „Path of Exile 2“-Anfänger shizngigglez ist noch nicht im Endgame. Gerade kämpft er sich mit seinem Charakter durch die Cruel-Version der Akte. Im zweiten Kapitel erledigt er Azarian, den Boss, mit den großen Feuer-AoEs. Zu seinem Glück lässt dieser ein Unique fallen.

Er freut sich offensichtlich darüber und zeigt seinen Drop einem erfahrenerem Freund, der Path of Exile 2 schon besser kennt. Dieser kann seinen Augen kaum trauen.

Seltener geht es nicht

Was hat der Anfänger da gelootet? Auf Reddit präsentiert shizngigglez seinen Loot. Ein „Headhunter Heavy Belt“-Gürtel, der neben einigen gewöhnlichen Werten auch einen besonderen Modifikator besitzt. Dieser gibt dem Spieler beim Kill eines Rare-Mobs 20 Sekunden lang dessen Modifikatoren. Ein Buff also, der mit dem richtigen Build sehr stark sein kann.

Das Item an sich ist trotz des Modifikators aber gar nicht so gut, vor allem, weil die Rare-Mobs in Path of Exile 2 recht weit voneinander entfernt sind, wie Polyscikosis auf Reddit erklärt.

Obwohl das Item nicht besonders stark ist, können die Profis ihren Augen kaum trauen, denn was der Anfänger da gelootet hat, ist eines der seltensten Items im Spiel.

Warum ist das Item so selten? In Path of Exile 2 gibt es nicht nur die gewöhnlichen Seltenheitsstufen von Items, also Blau, Gelb und eben Unique in Orange, sondern auch verschieden seltene Uniques.

Diese sind in Stufen unterteilt. Uniques der Stufe 5 soll es am häufigsten geben, etwa jedes zweite Item entspricht dieser Stufe. Uniques der Stufe 0 sind am seltensten, hier soll es eine Chance von etwa 1 zu 20.000 geben, dass bei der Zufallserstellung eines Uniques ein Item dieser Stufe erzeugt wird.

Der Nutzer Farpafraf auf Reddit kennt sich aus und erklärt dem Anfänger: „Uniques dieser Stufe (T0-Uniques) hatten in Poe1 eine Drop-Rate von 1/ 20.000 Uniques. Angenommen, 200.000 Spieler kämpften gegen den Cruel Asarianer und 1/10 ließ ein Unique fallen, dann stehen die Chancen sehr gut, dass du der einzige Spieler bist, der einen Headhunter oder sogar eine T0-Unique von Asarian bekommen hat.“

Unter dem Post mit dem verrückt-seltenen Loot geht es vielen Spielern abermals um die Charm-Slots. Die Gürtel in Path of Exile 2 können eigentlich bis zu 3 Charms beherbergen, doch die Chance, mehr als einen Charm-Platz auf einem Gürtel zu bekommen, sind gering.

Auch der „Headhunter Heavy Belt“-Gürtel hat trotz seiner Drop-Chance von etwa 1 zu 20.000 nur einen Charm-Slot, was das Item viel schwächer macht. Die Charm-Slots sind aktuell ein heiß diskutiertes Thema in Path of Exile 2, hier könnt ihr mehr darüber erfahren: Spieler von Path of Exile 2 fordern Änderung beim Loot, vor allem eine Art von Item nervt sie