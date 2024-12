Wenn eine Mechanik in Path of Exile 2 bleibt, gibt es zum Release ein großes Problem, glaubt die Community

In Path of Exile 2 haben inzwischen viele Spieler bereits Akt 3 zu Gesicht bekommen. Gerade die Länge des Akts macht den Spielern jedoch Angst vor dem Release.

Was ist das für eine Mechanik? In Path of Exile 2 wird euer Charakter immer stärker. Dadurch kommt ihr automatisch etwas schneller voran, weil ihr eure Gegner einfach schneller erledigen könnt. Damit eure Geschwindigkeit angemessen bleibt, werden die Karten von Akt zu Akt immer größer.

Die Karten in Akt 2 sind größer als die in Akt 1 und die Karten in Akt 3 sind größer als die Karten in Akt 2. Diese Mechanik sorgt jedoch für ein großes Problem, wie die Spieler von Path of Exile 2 finden.

Ein NPC von Path of Exile 2 ist super nützlich:

„Akt 6 so groß wie eine Minecraft-Welt“

Welches Problem sehen die Spieler? In Path of Exile 2 sind aktuell nur drei der sechs geplanten Akte verfügbar. Statt Akt vier, fünf oder sechs zu spielen, spielt man Akt eins, zwei und drei noch einmal von vorn auf dem Cruel-Schwierigkeitsgrad.

Die Community befürchtet jetzt jedoch ein Problem, wenn die zusätzlichen Akte beim Release erscheinen. Denn wenn die Mechanik so bleibt, wie bislang, werden diese Kapitel eben noch größer als Akt 3 jetzt und den finden viele bereits zu groß.

DepletedPromethium schreibt auf Reddit: „Akt-3-Karten sind verdammt schrecklich, sie scheinen nie zu enden, 5–10 Minuten drin und ich denke, ok, das ist in Ordnung. 20 Minuten vergehen und ich bin immer noch auf der Suche nach dem verdammten Ausgang, 30 Minuten drin und ich bin gähne vor Langeweile vor allem aufgrund des Mangels an Pack-Dichte, das Fehlen von seltenen Mobs und jeder Beute […]“

Upbeat_Syllabub_3315 treibt es bei Reddit auf die Spitze: „Gerüchte besagen, dass Akt-4-Maps in echter Minecraft-Größe sein werden“.

Auch painseer macht sich auf Reddit darüber Sorgen: „Akt 2 ist länger als Akt 1. Akt 3 ist länger als Akt 2. … wird das so weitergehen? … Akt 4 wird länger sein als Akt 3. Akt 5 wird länger sein als Akt 4. Akt 6 werden wir nie erleben, weil niemand jemals so weit kommen wird.“

Was stört die Spieler an großen Karten? Die großen Karten in Path of Exile 2 haben laut der Community gleich mehrere Probleme. Auf Reddit findet man vor allem diese Kritikpunkte:

Auf den großen Karten gibt es viel zu wenige Checkpoints, dadurch muss man die weiten Wege teils doppelt laufen.

Die Karten haben zu wenige interessante Punkte und seltene Monster, was sie langweilig wirken lässt.

Es gibt zu viele Hebel, die man drücken muss, das kostet Zeit und lässt die Karten noch größer wirken.

Wenn dieses System genauso auf die zusätzlichen Akte angewandt wird, dann könnten die Spieler wohl wirklich eine lange Zeit brauchen, um in das Endgame zu gelangen.

Aktuell brauchen die Spieler laut den Kommentaren zwischen 15 und 67 Stunden für die gesamte Kampagne. Es kommt eben sehr auf das richtige Build und die Items an. Wenn ihr ein neues Build ausprobieren wollt, dann haben wir vielleicht genau das Richtige für euch: Path of Exile 2: Dieser Witch-Build mit Minions bringt euch durch Akt 1-3 und ins Endgame