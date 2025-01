Asmongold wirft Elon Musk vor, kein echter Gamer zu sein – Der rächt sich auf X

In den USA gibt es gerade Ärger im Lager der konservativen Gamer: Elon Musk und Twitch-Streamer Asmongold liegen im Clinch wegen Path of Exile 2.

Was ist da los? Der Tech-Milliardär Elon Musk legt großen Wert auf sein Image als cooler Gamer. So behauptete er schon lange, ein früherer Weltklasse-Spieler in Quake gewesen zu sein und stellte sich als Elite-Spieler in Diablo 4 und Path of Exile hin. Doch zuletzt kamen Zweifel an seinen tatsächlichen spielerischen Fähigkeiten.

Im notorisch schwierigen Elden Ring fiel Elon Musk nicht durch seine Skills, sondern durch seinen fragwürdigen Build auf.

Erst kürzlich behauptete er stolz, einer der besten Spieler in Diablo 4 weltweit zu sein. Eine Website gibt ihm zwar recht, die Sache hat allerdings einen Haken.

Zuletzt wollte sich Musk in Path of Exile 2 profilieren und tatsächlich spielten seine Hardcore-Charaktere schnell ganz oben mit. Gamer waren jedoch skeptisch, ob Musk sie tatsächlich selbst auf dieses Level gebracht hat, und fanden Indizien dafür, dass er schummelt.

Als Musk seine Fähigkeiten in einem Stream auf X unter Beweis stellen wollte, ging das so schlimm nach hinten los, dass 2 der größten Streamer zum Spiel ihn live auslachten.

In dieser Diskussion mischte auch Asmongold mit. Er meinte: „Es gibt keine Möglichkeit, dass er diesen Account gespielt hat. Ich meine, es tut mir leid. Ich denke, dass er den Account gekauft hat oder jemand für ihn gespielt hat. 100 verdammte Prozent.“ (via YouTube)

Der Twitch-Streamer lachte Elon Musk ganz offen auf und spottete: Wahrscheinlich habe Musk schon in Diablo 4 nicht selbst gespielt, aber das Game sei so einfach, dass es niemandem aufgefallen sei.

Abschließend forderte er Musk zu einer Wette heraus: Wenn Musk beweisen könne, dass er den Account tatsächlich selbst hochgespielt habe, würde Asmongold ein Jahr lang exklusiv auf seiner Plattform X streamen.

Musk: Asmongold ist gut in ätzenden Kommentaren, aber ein schlechter Gamer

Wie reagierte Elon Musk? Der Tech-Milliardär nahm den Spott von Asmongold offenbar gar nicht gut auf und nutzte seine Plattform X, ehemals Twitter, um sich zu rächen. So entdeckten findige Nutzer, dass Musk Asmongold nicht mehr folgt (via X) und ihm offenbar auch das Checkmark-Symbol (“den blauen Haken”) weggenommen hatte, mit dem Accounts früher als vertrauenswürdig gekennzeichnet wurden.

Damit nicht genug, ließ sich Elon Musk auch noch in einer Reihe von Posts über den Streamer aus und veröffentlichte Privat-Nachrichten zwischen den beiden. In Nachrichten aus dem November 2024 erklärte Asmongold das System seiner YouTube-Kanäle und schrieb: „Ich schaue mal, ob meine Editors dafür vielleicht sogar einen zweiten Account machen wollen.“

Asmongold erreicht auf YouTube ein riesiges Publikum mit seinem Clip-Kanal, der auch vom kreativen Schnitt und den spitzen Kommentaren seines Video-Editors lebt.

Musk deutet das in einem Post jedoch so: Der Streamer tue zwar so, als sei er ein cooler und unabhängiger Einzelgänger, müsse in Wahrheit jedoch erstmal seinen Chef um Erlaubnis fragen, um etwas zu tun (via Reddit).

Außerdem erklärte der Milliardär, dass er in „hunderten von Streams auf YouTube/Twitch“ mit den „besten Spielern der Welt“ zocken würde. Asmongold hingegen sei nur gut darin, ätzende Kommentare abzugeben, sei aber schlecht in Videospielen (via X).

Asmongold meint: Du kannst doch nicht sauer auf mich sein

Das meint Asmongold dazu: Der Twitch-Streamer hat bereits auf seine Fehde mit dem Tech-Milliardär reagiert. In einem Video mit dem Titel „Elon Musk ist durchgedreht …“ erklärt er:

Das sei so offensichtlich gewesen, Musk könne nicht sauer auf ihn sein, weil er sich zu dem Thema geäußert habe.

Für ihn sei das ganz einfach: „Wenn jemand etwas tut, das mir gefällt, dann sage ich: ‘Es gefällt mir, dass du das getan hast.’ Aber wenn sie etwas tun, das mir nicht gefällt, dann muss ich sagen, dass das schlecht war. Denn wenn man das nicht tut, sagt man nicht wirklich die Wahrheit, oder?“

