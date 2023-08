Ein Jahr, nachdem Elon Musk sich mit seinem Build in Elden Ring blamierte, denkt er noch immer an das RPG

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Schaut euch hier den epischen Release-Trailer zu Elden Ring an und was euch in der Story erwartet

Alles, was ihr zu dem Multiplayer in Elden Ring wissen müsst

The Division 2 trifft eine Entscheidung, die so schlecht ankommt, dass selbst der treuste YouTuber aufgibt

Da der 52-Jährige Minuten vorher offenbar gedanklich noch im Zwischenland unterwegs war, lässt sich nur erahnen, was er sich unter einer Aufhübschung vorstellt. Ob er sich etwa vom Design des Souls-Like inspirieren lassen will?

Was sagt Elon Musk jetzt zu Elden Ring? Am 18. August setzte der Tesla-CEO einen Post auf seiner Plattform X ab, in dem er sagte: „Elden Ring ist eines der schönsten Kunstwerke, das je erschaffen wurde.“

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Schaut euch hier den epischen Release-Trailer zu Elden Ring an und was euch in der Story erwartet

Alles, was ihr zu dem Multiplayer in Elden Ring wissen müsst

Insert

You are going to send email to