Die Macher sprechen über einen Film zu Elden Ring, aber ausgerechnet der Mann mit den Ideen ist nicht dabei

Zu einer möglichen Verfilmung von Elden Ring kursieren seit Monaten kryptische Aussagen der Verantwortlichen. Jetzt gibt es einen neuen Hinweis vom Autoren persönlich – jedoch direkt mit dem Vermerk, dass er damit nicht viel zu tun haben wird. Das hat aber einen guten Grund.

Was hat es mit dem Film auf sich?

Bereits seit 2024 gibt es Gerüchte über einen Film zu Elden Ring, spätestens, seit George R. R. Martin eine Verfilmung auf verdächtige Weise ausgeschlossen hat.

Der Director von Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, sagte selbst, dass er an einer Verfilmung durchaus Interesse hätte. Nur müsse man dazu den richtigen Partner finden.

In einem Interview mit IGN spricht Ideengeber George R. R. Martin jetzt erneut über den Film und darüber, wie sehr er darin involviert sein wird.

Das sagt George R. R. Martin jetzt: „Ich kann nicht zu viel dazu sagen, aber es gibt Gespräche darüber, Elden Ring zu verfilmen“, verrät der Autor dem Magazin. Eine Bestätigung ist das zwar immer noch nicht, aber zumindest etwas konkreter als bisher.

Etwas genauer wird Martin allerdings, wenn es darum geht, wie viel er beisteuern kann. Nämlich: nicht viel. Martin sagt im Interview: „Wir werden sehen, ob [der Elden-Ring-Film] entsteht und ich weiß noch nicht, wie groß meine Beteiligung daran sein wird.“

Der Autor erklärt, dass er mit seinem neusten Buch Winds of Winter „ein paar Jahre“ im Verzug sei. Den neusten Teil der „A Song of Ice and Fire“ bzw. „Game of Thrones“-Saga ist bereits seit 2011 in Arbeit.

Ursprünglich hatte Martin vor, seinen Epos bereits zum Release von Game of Thrones fertig zu stellen. Das hat nicht so ganz geklappt und Martin sagt selbst, er wisse nicht, wie es zu solch einer Verzögerung kommen konnte. Das Buch habe jetzt aber Priorität.

Elden Ring geht weiter, aber (noch) nicht als Film

Nach dem Release hat Elden Ring mit Shadow of the Erdtree 2024 einen ersten DLC bekommen, der mit neuen Bossen, neuen Gebieten und einer erweiterten Storyline zu Buche schlägt.

Aktuell ist das Spin-Off Nightreign in der Mache. Hier sammelt ihr Loot auf einer Map und müsst in Tag-Nacht-Zyklen überleben, um mehrere Nächte in Folge Bosse zu besiegen. Das Spielprinzip ist auf Runden und Koop-Gameplay ausgelegt. Nightreign erscheint am 20. Mai 2025.

FromSoftware arbeitet gleich an mehreren neuen Titeln, darunter natürlich Nightreign – allerdings nicht an einem Elden Ring 2. Konkrete Aussagen zu allem, was über die Entwicklung der Spiele hinaus geht, gibt es allerdings nicht, also nichts zu Filmen oder Serien.

Wenn ihr allerdings starke Franchises auf der Leinwand oder im Bewegtbild sehen wollt, hat Warhammer etwas in der Hinterhand, das euch gefallen könnte. Fans sind schon vom ersten Trailer begeistert: „Wir sind emotional nicht darauf vorbereitet“: Warhammer stellt neue Serie vor und schon der Trailer begeistert die Fans