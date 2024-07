George R. R. Martin spricht auf die verdächtigste Art über einen Film zu „Elden Ring“

Elden Ring als Film oder Serie – das wünschen sich viele. Der Story-Meister George R. R. Martin (Game of Thrones, House of Dragons) lässt jetzt die Hoffnungen aufkeimen.

Mit „Shadow of the Erdtree“ ist Elden Ring wieder in aller Munde. Wenn man sich die Popularität des Spiels anschaut, dann scheint der DLC ein voller Erfolg zu sein. Doch der Hunger der Fans ist unersättlich und so mancher Spieler will nicht nur mehr von dem bockschweren Spiel Elden Ring, sondern wünscht sich auch einen Film oder eine Serien-Umsetzung.

Genau über diese Gerüchte spricht George R. R. Martin, der für die Story von Elden Ring verantwortlich ist. Oder eher: Er spricht sehr verdächtig ausdrücklich nicht darüber.

Martin: Ich sage nichts zu den Gerüchten, die ihr gehört habe – Gar nichts

Was sagt Martin? Auf seinem Blog „Not A Blog“, wo Martin immer mal wieder Beiträge veröffentlicht, sprach er vor allem über den „Nebula Award“, den das Team und er für die Story von Elden Ring bekommen hätten. Doch nach dem Foto der Trophäe sagt er:

Oh, und über diese Gerüchte, die ihr vielleicht über einen Film oder eine TV-Serie basierend auf Elden Ring gehört habt … dazu habe ich nichts zu sagen. Kein einziges Wort, nein, keine einzige Sache. Ich weiß nichts, ihr habt niemals einen Mucks von mir gehört, hm mhm hm. Was für ein Gerücht?

Chef von Elden Ring sehr an “Elden Ring” als Film oder Serie interessiert

Die Worte dazu sind die erste „offizielle“ Aussage seitdem der Director von Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, in einem Interview mit The Guardian davon sprach, dass man „sehr interessiert“ sei, das Spiel auf die Leinwand zu bringen.

Er sagte dazu:

Ich sehe keinen Grund, warum man eine andere Interpretation oder Adaption von Elden Ring ablehnen sollte. Aber ich glaube nicht, dass ich oder FromSoftware das Wissen oder die Fähigkeit haben, um etwas in einem anderen Medium zu produzieren. Dafür bräuchten wir einen sehr starken Partner. Wir müssten viel Vertrauen aufbauen und eine Vereinbarung treffen über das, was auch immer wir erreichen wollen würden – aber es gibt Interesse, auf jeden Fall.

Es wirkt schon ein wenig verwunderlich, dass sowohl Martin als auch Miyazaki das Thema aufgreifen.

Was bedeutet das? Letztlich bieten Martins Aussagen viel Platz für Interpretation und Spekulationen – aber genau das dürfte er damit auch bezweckt haben. Allerdings scheint es gleichzeitig ziemlich verwundert, dass er dieses Thema überhaupt anspricht. Denn entweder beweist Martin damit, dass er im Herzen eben doch ein ziemlicher Troll ist, oder er will die Vorfreude der Fans bereits anheizen und etwas „durch die Blume“ sagen: Da kommt etwas, ihr könnt euch darauf freuen.

Welche dieser beiden Interpretationen euch lieber ist und wie viel Hoffnung ihr daraus schöpfen wollt, ist allerdings alleine euch überlassen.