Kann ich meinen Charakter aus Elden Ring in Nightreign spielen? Nein, der eigene Charakter aus Elden Ring kann nicht in Nightreign gespielt werden. Ihr wählt zu Beginn einer Spielrunde einen von insgesamt acht verschiedenen vorgegebenen Charakteren aus.

Für welche Plattformen erscheint Nightreign? Der Multiplayer soll für PC, unter anderem via Steam, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und PS5 erscheinen.

Ein YouTuber zeigt, wie ihr in Elden Ring zu One Punch Man werdet und alle Bosse besiegt

