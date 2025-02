Heute startet der Network Test von Elden Ring: Nightreign – Das können die 4 Helden

„Ihr müsst einander nicht bemuttern“ – In Elden Ring: Nightreign könnt ihr solo in den Kampf ziehen, aber ihr werdet leiden

Tipp: Ähnlich wie bei Wylder trifft seine Ultimate mehrere Ziele und kann daher für den Schaden an mehreren Gegnern und zum Wiederbeleben mehrerer Mitspieler eingesetzt werden. Solange er während seiner Ultimate in der Luft ist, können ihn viele Gegner nicht mehr erreichen.

Guardian ist ein Paladin, dessen Kopf an den eines Stormhawks aus Schloss Sturmschleier in Elden Ring erinnert. Er trägt eine schwere Rüstung, einen Turmschild und eine große Hellebarde. Ein Charakter mit hohen Verteidigungsfähigkeiten, der mit seinem Schild auch heftigen gegnerischen Angriffen standhalten kann.

Tipp: Seine Ultimate kann mehrere Ziele treffen, wenn man in eine Gruppe feuert. Der große Schaden eignet sich daher auch für die zeitgleiche Wiederbelebung beider Mitspieler, was vor allem nützlich ist, wenn man der letzte Überlebende ist.

Wylder ist ein Generalist, der sich besonders für den Einstieg am besten eignet. Er verfügt zu Beginn über ein Großschwert und einen Faustschild, sowie eine am Unterarm befestigte Armbrust, mit der er einen Enterhaken oder explosive Bolzen abfeuern kann.

In Nightreign wird es nicht die Möglichkeit geben, einen eigenen Charakter zu erstellen und zu customizen, so wie es in Elden Ring möglich ist. Stattdessen trifft man im neuen Spiel auf insgesamt 8 verschiedene sogenannte Nightfarer, von denen ihr bereits 4 im Network Test kennenlernen könnt.

