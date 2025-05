Elden Ring: Nightreign – Release, Preload und Startzeit, ab wann kann ich spielen?

Bald ist es so weit und Elden Ring: Nightreign geht an den Start. Wann ihr es vorab downloaden könnt und ab wann ihr spielen könnt, erfahrt ihr hier.

Wann startet der Preload für Nightreign? Wenn ihr Elden Ring: Nightreign vorbestellt habt, könnt ihr den Preload am 28. Mai 2025 starten.

Wie groß ist Nightreign? Für den Download solltet ihr rund 22 GB auf eurer Festplatte freihalten.

Ab wann kann ich Nightreign spielen? Der Release findet am 30. Mai 2025 statt. Je nach Zeitzone, in der ihr lebt, könnt ihr Nightreign ab unterschiedlichen Uhrzeiten spielen. Bei uns in Deutschland geht Elden Ring: Nightreign sowohl für PC als auch Konsole um 00:00 Uhr an den Start.

Andere Startzeiten in weiteren Zeitzonen findet ihr auf der offiziellen Homepage – mit der Konsolen-Version geht es jeweils immer um 0:00 Uhr Ortszeit los, PC kann variieren.

Alles Wichtige zum Release

Was muss ich zum Start ansonsten wissen? Elden Ring: Nightreign erscheint für PS4, PS5, XBOX Series X|S, Xbox One und PC. Dabei ist Crossplay zwischen den verschiedenen Plattformen nicht möglich – Spieler auf PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S können allerdings jeweils zusammen spielen.

Ebenso könnt ihr Elden Ring: Nightreign lediglich mit englischer Sprachausgabe spielen, aber aus Untertiteln in Englisch, Japanisch, Französisch, Spanisch (Spanien und Lateinamerika), Deutsch, Italienisch, Arabisch, Indonesisch, Thailändisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Vereinfachtem Chinesisch, Traditionellem Chinesisch und Koreanisch wählen.

Ihr könnt das Spiel entweder solo oder im Koop mit 3-Spielern spielen und dabei aus 8 verschiedenen Klassen wählen.

Wenn ihr Elden Ring: Nightreign bereits im Auge hab, aber immer noch unsicher seid, ob das Spiel als waschechter Souls-Fan etwas für euch ist, hat MeinMMO-Redakteur und Souls-Veteran Christos Tsogos für euch einmal aufbereitet, ob sich das Spiel für euch lohnt: Ich habe alle Souls-Spiele zu 100 % durchgespielt – Lohnt sich Elden Ring: Nightreign für Souls-Fans?