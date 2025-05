Elden Ring Nightreign: Gibt es Crossplay?

Beachtet dabei, dass es sich hierbei nur um Mutmaßungen handelt. FromSoftware ist dafür bekannt, auf Crossplay zu verzichten und deshalb ist es nicht überraschend, dass Nightreign auch davon nicht profitieren wird. Neben Crossplay interessieren sich die Fans auch für die kommenden Klassen, die sogenannten Nightfarer. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht: Elden Ring Nightreign: Alle 8 Klassen in der Übersicht

Ein YouTuber zeigt, wie ihr in Elden Ring zu One Punch Man werdet und alle Bosse besiegt

Wird es Crossplay geben? Nein, es wird zum Release kein Crossplay geben. Was es jedoch geben wird, ist Cross-Generation . Plattformen wie PS4 und PS5 und Xbox One sowie Xbox One Series S/X können gemeinsam untereinander zocken. PC-Spieler bleiben auf sich allein gestellt.

Elden Ring: Nightreign soll ein Spiel mit Multiplayer-Fokus sein, in dem sich Spieler in einem Trio-Trupp treffen, um Bosse zu erlegen und Items zu looten. Viele fragen sich deshalb, ob das Spiel zum Release Crossplay besitzen wird und wir geben euch eine Antwort darauf.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to