Elden Ring Nightreign: Alle 8 Klassen in der Übersicht

In Elden Ring: Nightreign wird es zum Release 8 Klassen, sogenannte Nightfarer, geben. Einen davon dürft ihr auswählen und bei euren Reisen steuern. Welche bekannt sind, wie sie aussehen und was sie können, erfahrt ihr hier in der Übersicht.

Was sind Nightfarer? In Elden Ring: Nightreign könnt ihr nicht, wie üblich in FromSoftware-Titeln, euren Helden modellieren. Stattdessen müsst ihr einen der 8 Nightfarer auswählen. Die Nightfarer dienen dabei als sogenannte „Klassen“.

Sie bringen ein vorbestimmtes Aussehen mit sich sowie markante Skills, die nur sie aktivieren können. Es kann also ratsam sein, im Trio auf verschiedene Nightfarer zu setzen, um abwechslungsreich in den Kampf zu ziehen und Gegner zu überraschen.

Damit ihr wisst, welche Nightfarer existieren und was sie draufhaben, zeigen wir euch alle in unserer Übersicht. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem zu den Klassen springen, die euch interessieren:

Wylder

Der Wylder

Was kann der Wylder? Der Wylder ist der klassische Schwert & Schild -Kämpfer. Seine passive Fertigkeit ermöglicht es ihm, dem Tod einmal zu entgehen, was vor allem für Anfänger von Vorteil sein kann.

Zusätzlich besitzt der Wylder einen Greifhaken, mit dem er sich an Gegner festkrallen kann, um schnell Distanz aufzuholen oder Gegner zu sich zu ziehen.

Seine Ultimate verwandelt dabei seinen Greifhaken in einen explosiven Bolzen, den er aufladen kann. Ist er vollständig aufgeladen, könnt ihr einen verheerenden Schlag auf eure Gegner loslassen und so massiven Schaden austeilen.

Wächter

Der Wächter

Was kann der Wächter? Der Guardian ist ein massiver Paladin, der die Rolle des Tanks einnimmt. Seine passive Fertigkeit unterstützt ihn dabei, indem er sein Schild für ein mächtigeres Blocken bereitmacht.

Da der Wächter ein brauner Adler ist und Flügel besitzt, kann er diese nutzen, um mit seinem Charaktertalent einen Sturm zu entfesseln und auf seine Gegner loszulassen.

Trotz der Rolle des Tanks ist er nicht träge auf seinen Krallen unterwegs. Mit seiner Ultimate kann er in die Lüfte emporsteigen, einen Bereich anvisieren und diesen von Gegnern mit einem Sturzflug säubern. Ihr seid also vor allem als Tank und Clearer mit dem Guardian gut bedient.

Gräfin

Was kann die Gräfin? Mit der Gräfin habt ihr eine flinke Nahkämpferin ausgewählt und das zeigt sich auch auf dem Schlachtfeld. Ihre passive Fähigkeit ermöglicht es ihr, oft und in schneller Abfolge auszuweichen.

Mit ihrem Charaktertalent könnt ihr zudem kürzlich ausgeführte Attacken wiederholen, um so den Schaden an Gegnern und Bossen zu maximieren.

Zu guter Letzt könnt ihr mit ihrer Ulti euch und eure Verbündeten unsichtbar machen. Das kann sich vor allem lohnen, wenn ihr Orte erkunden oder Gegner in einen Hinterhalt locken wollt. Die Gräfin kann in erfahrenen Händen sehr mächtig sein, für Anfänger ist sie aber nicht zu empfehlen.

Einsiedlerin

Was kann die Einsiedlerin? Die Einsiedlerin stellt die klassische Magier-Klasse dar. Mächtige Angriffe, moderate Lebensmenge und Fokus auf den Fernkampf. Um ihren Zauber wirken zu können, braucht ihr FP und durch ihre passive Fertigkeit könnt ihr diese durch Affinitätsspuren wiederherstellen.

Mit ihrem Charaktertalent kann sie ihre gesammelten Affintitätsspuren zu einem mächtigen Zauber kombinieren und diesen dann mit hohem Schaden auf Gegner schleudern.

Als Supporter kann sich die Einsiedlerin aber auch beweisen, denn ihre Ulti erzeugt ein Blutsiegel, das nahe Feinde und Bosse markiert. Werden diese markierten Gegner dann attackiert, wird Leben sowie FP regeneriert.

Eisenauge

Was kann das Eisenauge? Das Eisenauge ist ein Hybrid einer DPS/Support-Klasse. Mit ihm holt ihr durch seine passive Fertigkeit das meiste aus euren Gegnern raus, denn die Drop-Chance von Loot wird erhöht.

Der Support wird durch die Schwächung des Gegners erreicht. Eisenauge kann nämlich einen Feind markieren und so eine Schwachstelle erzeugen, die euren Feind anfälliger für Schaden macht.

Seine Ulti übernimmt den DPS. Eisenauge zieht nämlich einen großen Bogen und feuert einen Pfeil mit Überschallgeschwindigkeit auf seine Feinde. Dieser Pfeil ignoriert jegliche Verteidigung des Feindes und erzeugt so maximalen Schaden.

Räuber

Was kann der Räuber? Der Räuber stellt den aggressiveren Tank dar, im Gegensatz zum Wächter und das zeigt sich auch im Kampf. Durch seine passive Fertigkeit kann er bei einer ausgeführten Vergeltung nicht zu Boden geworfen werden.

Mit Vergeltung nehmt ihr einen festen Stand ein und führt einen verheerenden Schlag gegen eure Feinde aus. Dieser Schlag ist sogar so stark, dass er Bosse zurückwerfen kann. Gepaart mit der passiven Fähigkeit haben eure Feinde keine Chance.

Obwohl der Räuber sich gern ins Getümmel wagt, kann er mit seiner Ultimate einen riesigen Grabstein aus dem Boden stampfen. Dadurch schafft er für sich und seine Verbündeten Distanz zum Gegner sowie einen Ort, um kurz verschnaufen zu können. Vor allem in Kombination mit Eisenauge und seinem Bogen ist das eine starke Taktik.

Executor (Vollstrecker)

Der Executor

Was kann der Executor? Viel ist über den Executor nicht bekannt, außer einer kleinen Kampfeinlage im neuesten Trailer zu Elden Ring: Nightreign.

In diesem kann die Schwertkämpferin ihr Katana zum Parieren einer Angriffsserie nutzen, um dann einen verheerenden Konter auszuführen, der euren Gegner zurückwerfen kann. Da der Konter einen großen horizontalen Schlag ausführt, könnte es gut möglich sein, dass auch Gegner im Umfeld eures Ziels Opfer der Attacke sein könnten.

Revenant (Wiedergänger)

Der Revenant

Was kann der Revenant? Auch über den Revenant ist außer dem Aussehen nichts bekannt. Sie trägt eine Harfe bei sich und ihre Kleidung ähnelt stark der von Ranni aus Elden Ring. Möglich wäre es, dass sie die Rolle eines Summoners einnimmt und Geisteraschen oder die Seelen der gefallenen Gegner auf dem Schlachtfeld beschwören kann, doch bevor sie offiziell vorgestellt wird, können wir nur spekulieren.

Werde ich alle Klassen sofort zum Release spielen können? Das ist derzeit noch nicht ganz geklärt. Laut der ehemaligen Produktbeschreibung von Elden Ring: Nightreign auf Steam sollte ein DLC neue Bosse sowie Klassen anbieten – dieser Part wurde aber jetzt gestrichen.

Ob FromSoftware an der Idee festhält und einige der vorgestellten Klassen hinter einer Bezahlschranke versteckt, lässt sich weder ausschließen noch bestätigen. Fakt ist aber, dass die bekannten vier Klassen aus dem Network-Test zum Release am Start sein werden.

Das waren alle wichtigen Infos über die bekannten Klassen aus Elden Ring: Nightreign. Sollten neue Infos sowie Trailer zu den zwei letzten Klassen veröffentlicht werden, wird diese Übersicht ergänzt. Mehr zum Spin-Off von Elden Ring erfahrt ihr hier: Elden Ring: Nightreign – Alle Infos zum Release, Gameplay und Preis