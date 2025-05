Ich habe alle Souls-Spiele zu 100 % durchgespielt – Lohnt sich Elden Ring: Nightreign für Souls-Fans?

Viele Fans des Souls-Genres werden sich bei Elden Ring: Nightreign die Frage stellen: Ist das Spiel etwas für mich, obwohl es einen anderen Weg einschlägt als Dark Souls? Unser Souls-Experte Christos Tsogos hat sich als langjähriger Fan des Genres der Frage angenommen und gibt euch dazu eine Antwort.

Wer schreibt hier? Christos, einer der Souls-Experten von MeinMMO. Meine Anfänge mit dem Genre begannen damals mit Demon’s Souls auf der PS3. Von da an ging es durch alle Dark-Souls-Teile, Bloodborne und natürlich auch Elden Ring – mitsamt ihren jeweiligen DLCs.

Ich habe jedes Spiel auf 100 % abgeschlossen, jeden Erfolg gesammelt und noch hunderte zusätzliche Stunden damit verbracht, Welten zu überfallen und Spielern ihre Seelen zu rauben. Ich dürfte also ein gutes Gespür dafür haben, was die Community des Genres will.

Wenn es um Elden Ring: Nightreign geht, ist es nicht verwunderlich, dass Fans skeptisch sind. Schließlich soll sich das Spinoff deutlich von der beliebten Souls-Formel entfernen. Ich möchte deshalb eure Fragezeichen aus dem Weg räumen und erklären, ob das Spiel etwas für euch ist oder nicht.

Lohnt sich Elden Ring: Nightreign für Souls-Fans?

Seit der Ankündigung sammel’ ich jede Info zu Nightreign und konnte auch am Netzwerktest der Entwickler teilnehmen. Zuerst war ich skeptisch, doch je näher wir dem Release kommen, desto schärfer wird mein Eindruck vom Spiel. Für Souls-Fans gibt es aus meiner Sicht mittlerweile zwei potenzielle Bedenken, was Nightreign angeht:

Ist das Spiel etwas für mich, obwohl es keine große, offene Welt zum Erkunden gibt?

Bei der ersten Frage kann ich euch gleich sagen: Wenn ihr eine riesige Welt wie Lordran, Yharnam oder die Zwischenlande erkunden und euch darin verlieren wollt, dann seid ihr in Nightreign falsch. Die Größe und Weitläufigkeit der Maps wird stark limitiert sein, damit die Mechanik des Regens auch Sinn macht.

Ein Night Lord wartet hinter diesem Tor

Was jedoch interessant sein könnte, das sind die Maps an sich. Die sollen prozedural generiert werden und durch verschiedene Biome für Abwechslung sorgen. Auch wenn das nicht eine riesige Welt ersetzen kann, so könnte das trotzdem dafür sorgen, dass Fans Lust haben, die kleinen Maps immer wieder und wieder zu erkunden.

Der Shooter Helldivers 2 macht es mit seinen Maps vor. Diese sind von den Biomen her immer gleich, doch durch ihre prozedurale Generierung fühlen sie sich dennoch immer frisch an und geben das Gefühl weiter, man würde immer etwas Neues entdecken.

Wird das Spiel schnell eintönig, wenn ich alle Bosse besiegt habe?

Die zweite wichtige Frage dreht sich um die Wiederspielbarkeit. Das Ziel von Nightreign ist es, alle Night Lords zu besiegen. Doch wenn man alle besiegt hat, was dann? Auch dafür hat FromSoftware vorgesorgt, denn es gibt folgende Features, die euch weiter beschäftigen können:

Es wird verschiedene Skins aus Dark Souls geben, die man für seine Nightfarer verdienen kann

Jeder Nightfarer hat eine eigene Geschichte, die man ergründen kann, wenn man weiterspielt

Man kann verschiedene Builds ausprobieren und auch Challenge-Runs angehen

Ein DLC soll ebenfalls geplant sein und neue Inhalte bieten, wenn das Spiel erstmal draußen ist

FromSoftware ist sich also schon im Vorfeld bewusst gewesen, dass man Nightreign etwas mitgeben muss, mit dem sich Fans länger auseinandersetzen können. Denn die Bosse alleine werden nicht lange überleben.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Ein Experte zu Dark Souls durfte eine neue Version von Elden Ring: Nightreign 4 Tage lang zocken, beantwortet die Fragen der Community von Christos Tsogos

Knackiges Fazit: Soll ich als Veteran zuschlagen?

Wer alle Souls-Titel von FromSoftware gezockt und Lust auf einen Nostalgietrip mit alten Bossen hat, der wird in Nightreign Spaß haben. Vor allem, wenn man dabei sogar ikonische Rüstungen wie die von Solaire tragen kann.

Sucht ihr jedoch ein Elden Ring 2 oder Dark Souls 4, werdet ihr von Nightreign enttäuscht sein. Das Spiel legt den Fokus mehr auf kurze, aber einprägsame Erlebnisse, als auf eine lange Reise, die dann in einem düsteren Ende mündet.

Ich muss abschließend sagen: Das Base-Game zu Elden Ring hatte mich damals beeindruckt, da FromSoftware dafür bekannt ist, seine Produkte zuerst herunterzuspielen, nur um die Fans dann mit ihrem riesigen Umfang zu überraschen. Ich denke, mit Nightreign wird es ähnlich ablaufen.

Der Netwerktest war sicher nur die Spitze des Eisbergs und es wird wahrscheinlich noch viel mehr im Spiel geben, was uns sprachlos machen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde zum Release am Start sein. Möchtet ihr mehr Infos zu Nightreign? Dann schaut hier vorbei: Elden Ring: Nightreign – Alle Infos zum Release, Gameplay und Preis