Ein Experte zu Dark Souls durfte eine neue Version von Elden Ring: Nightreign 4 Tage lang zocken, beantwortet die Fragen der Community

Total War: Warhammer 3 geht gegen dumme KI-Gegner vor, will verhindern, dass ihr in sinnlose Kriege geratet

Wann feiert Nightreign seinen Release? Der Release ist auf den 30. Mai 2025 angesetzt. Spieler müssen sich also nur noch um einige Wochen gedulden, bis sie sich in das Getümmel stürzen können. Mehr zum Release erfahrt ihr hier: Elden Ring: Nightreign – Alle Infos zum Release, Gameplay und Preis

Was wurde gefragt? Die Fans stürmten auf Reddit und fluteten den Post mit unzähligen Fragen zum kommenden Spiel. Wir listen euch jetzt einige der wichtigsten Fragen sowie ihre Antworten auf. Beachtet, dass die Version, die Oroboro zocken konnte, die finale Version des Spiels ist – bei den Infos sollte sich also zum Release hin nichts mehr ändern:

Ein YouTuber zeigt, wie ihr in Elden Ring zu One Punch Man werdet und alle Bosse besiegt

Der Streamer hatte mit Demon Souls und Dark Souls seine Anfänge, wurde dann aber nicht durch PvE- sondern PvP-Videos bekannt, in denen er verschiedene Spieler herausforderte. Er ist schon jahrelang in der Community der Souls-Games unterwegs und kennt sich vor allem mit Games der FromSoftware-Schmiede aus.

In der großen Gaming-Messe der PAX East errichtete FromSoftware einen Stand, indem Fans Elden Ring: Nightreign zocken konnten. Ein bekannter Experte war am Start und hat sich 4 Tage lang das Spiel angesehen. Auf Reddit gab er anderen Fans die Möglichkeit, ihn jetzt auszufragen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to