Alle wollen Elden Ring: Nightreign auf Twitch spielen, scheitern wegen Überlastung schon am Startbildschirm

Elden Ring: Nightreign sollte heute bei einem Network-Test spielbar sein, doch bevor Spieler es ausprobieren konnten, gingen die Server in die Knie.

Was sollte heute starten? Heute, am 14. Februar um 12:00 Uhr, sollte der erste Network-Test von Elden Ring: Nightreign starten. Dabei handelt es sich aber nicht um einen offenen Test. Spieler mussten sich schon Wochen vor dem Start für den Zugang registrieren, um eine Chance zu bekommen, daran teilzunehmen. Jetzt, da der Tag gekommen ist, ist der Ansturm so gigantisch, dass die Server dem nicht standhalten können. Es gibt Probleme.

Update, 14. Februar 2025: Unsere Kollegen von der GamePro verfolgen derzeit Unsere Kollegen von der GamePro verfolgen derzeit die Server-Probleme in ihrem Live-Ticker , schaut da gern vorbei.

Network-Test stößt an seine Grenzen

Womit haben Spieler zu kämpfen? Der Start des Tests lief zuerst unproblematisch, auch für uns. Wir konnten uns auf der PS5 kurz einloggen, die einzelnen Charaktere testen und unsere Ausrüstung begutachten.

Doch jedes Mal, wenn wir uns für eine Runde einloggen wollten, kickte uns der Server – und wir waren nicht alleine. Auch unzählige Streamer auf Twitch – vor allem jene, die auf der PS5 unterwegs sind – können sich derzeit nicht mehr einloggen (via Twitch). Stattdessen stehen sie vor dem Startbildschirm und sehen Meldungen, die vom aktuellen Zustand der Server berichten.

Was die Spieler auf der Xbox angeht, so berichten diese von einwandfreien Servern ohne jegliche Probleme. So wie es scheint, gibt es derzeit nur Probleme mit der PS5. FromSoftware arbeitet aber derzeit daran, das Problem zu beheben (via x.com).

Kann ich das Problem selbst beheben? Laut dem Post von FromSoftware wurden die Server neu gestartet, um die Problematik zu beheben. Sie legen den Spielern nahe, ihr Spiel neu zu starten, damit sie sich erneut einloggen können.

Wir haben genau das getan, doch leider hat es bei uns nicht funktioniert. Vielleicht hilft es für euch aber, wenn ihr euch erneut einloggt. Einen Versuch ist es wert. Mehr zu Elden Ring: Nightreign findet ihr hier: Elden Ring: Nightreign – Alle Infos zum Release, Crossplay und dem Network Test