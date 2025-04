Elden Ring: Nightreign wird im Mai dieses Jahres die bekannte Souls-Formel durchrütteln. Dabei werden euch verschiedene Klassen zur Verfügung stehen. Bisher waren 4 bekannt, doch in einem neuen Trailer zeigt From Software eine Fernkampfklasse, die den Wunsch vieler langjährigen Fans erfüllen könnte.

Was ist Elden Ring Nightreign? In Elden Ring: Nightreign wird das klassische Gameplay der Souls-Reihe mit Rogue-Like- und Battle-Royale-Mechaniken vermischen. Das Multiplayer-Spiel setzt dabei auf verschiedene Klassen, die sich deutlich agiler spielen.

Trotz der großen Veränderung bleibt der knackige Schwierigkeitsgrad, wie MeinMMO-Autorin Caroline Fuller selbst erleben durfte. Bisher waren nur 4 Klassen bekannt, doch in einem neuen Trailer präsentierte Bandai Namco den Ironeye, eine Fernkampfklasse, die auf den Bogen setzt.

Hier seht ihr den ersten Trailer zum Ironeye:

Perfekt für Souls-Fans, die als Bogenschütze kämpfen wollen

Was ist das für eine Klasse? Im Trailer sieht man direkt, dass der Ironeye ein Bogenschütze ist, der damit vor allem auf den Fernkampf setzt. Dabei ist er aber deutlich agiler als in der Souls-Reihe. Man sieht, wie der Charakter im Rutschen 3 Pfeile abfeuert oder von einer Wand springt, um in der Luft zu schießen. Das erinnert an Legolas aus Herr der Ringe, der sich agil auf gigantische Gegner gestürzt hat.

Der Iron Eye setzt aber nicht nur auf simple Pfeile. Im Trailer sieht man, wie der Charakter einen Feuerbogen benutzt, um einen größeren Boss mit Elementangriffen zu attackieren. Hinzu kommt noch eine Art Dash-Attacke mit einem Messer, die euch schnell hinter den Gegner springen lässt.

Am Ende des Trailers sieht man noch einen starken Pfeilangriff, der gleich mehrere Gegner in einem Strahl trifft. Ein Finisher darf im Trailer natürlich auch nicht fehlen.

In vorherigen Souls-Games waren Bögen eher eine Waffe, die selten benutzt wurde, weil das Zielen und Bewegen sperrig und recht ineffektiv war. Abseits der Magie gab es eher weniger Fernkampfoptionen.

Wie könnte die Klasse im Spiel eingesetzt werden? Durch den agilen Kampfstil und den Fokus auf Fernkampf könnte die Klasse perfekt im Zusammenspiel mit Tank-Klassen funktionieren. Während sich ein Spieler im Nahkampf austobt, könnte der Ironeye aus der Ferne helfen.

Wann kann man Elden Ring: Nightreign spielen? Ein wenig muss man sich auf den Release des neuen Multiplayer-Titels von From Software noch gedulden. Ende Mai, am 30.05.2025, ist es aber endlich so weit und man kann sich ins Koop-Getümmel stürzen. Mehr Infos dazu findet ihr hier: Elden Ring: Nightreign – Alle Infos zum Release, Gameplay und Preis