Der Chef von Lies of P hat Elden Ring: Nightreign gespielt und spricht über das neue Spiel von FromSoftware

Choi Ji-won, Direktor des Souls-likes Lies of P, hat Elden Ring: Nightreign bereits angespielt. In einem Interview mit Eurogamer hat er seine Meinung über das neue Spiel von FromSoftware geäußert.

Was sagt der Chef von Lies of P? Choi Ji-won empfand Elden Ring: Nightreign als „sehr erfrischend und neu“, wie er in einem Interview mit Eurogamer verraten hat. Er selbst hat das Spin-Off zu Elden Ring bereits im Rahmen eines Netzwerk-Tests spielen dürfen. Bei einem Netzwerk-Test prüfen die Entwickler, wie stabil die Server im Betrieb sind, bevor sie das Spiel für die Mehrheit freigeben.

Entwickler bleibt erstmal bei Singleplayer-Spielen

Das sagt der Chef von Lies of P: Laut Choi werde schon beim Spielen von Nightreign offensichtlich, dass gute Entwickler an diesem Projekt sitzen:

Ich habe [Nightreign] ausprobiert, und es war sehr erfrischend und neu. Das hat mir natürlich den Eindruck vermittelt, dass sie gute Entwickler sind, die stets ihre Grenzen, ihre Vorstellungskraft und ihre Vision erweitern – und das merkt man.

Was bedeutet das für die Zukunft von Lies of P? Nightreign habe ihn dazu motiviert, bei Overture – der ersten Erweiterung für Lies of P – die bestmögliche Erfahrung abliefern zu wollen. Wann diese erscheinen soll, steht noch nicht fest. Bekannt ist, dass die Handlung vor Beginn des Hauptspiels ansetzt.

Lies of P: Overture bleibt allerdings eine reine Einzelspieler-Erfahrung. Hier wolle man laut Choi auf den Lehren aufbauen, die man aus dem Basisspiel gewonnen hat. Für kommende Projekte will er jedoch nichts ausschließen. „Was unsere zukünftigen Unternehmungen betrifft, sind wir auf jeden Fall offen für alle möglichen Überlegungen“, sagt Choi.

Wie die Zukunft des Genres aussehen könnte, darüber würde intern bei Entwickler NEOWIZ ebenfalls diskutiert. Dazu erklärt Choi:

Anstatt vorherzusagen, wie sich das Soulslike-Genre in der Zukunft entwickeln wird, konzentrieren wir uns darauf, unsere eigene Identität und unsere besonderen Stärken zu finden.

Wann erscheint das Spiel? Elden Ring: Nightreign erscheint am 30. Mai 2025 auf folgenden Plattformen:

Steam

Xbox One

Xbox Series X|S

PS4

PS5

Gehört ihr zu denjenigen, die seit Jahren auf ein PS5-Upgrade oder gar eine PC-Version für Bloodborne warten? Diese Hoffnung ist zwar noch nicht Tod, so richtig lebendig aber auch nicht. Für alle, die Bloodborne vermissen, könnte Lies of P allerdings einen Blick wert sein.