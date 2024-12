Ihr habt Elden Ring: Shadow of the Erdtree schon durch? Diese Soulslikes kommen 2025

Nach Elden Ring: Shadow of the Erdtree muss euch 2025 nicht langweilig werden. Für Fans von Soulslikes wird auch im neuen Jahr viel geboten.

Was macht ein Soulslike aus? Obwohl der Begriff Soulslike heute für viele Spiele verwendet wird, die einfach etwas schwieriger gestaltet sind, behandelt dieser Artikel „echte“ Soulslikes nach dem Vorbild von Demon’s Souls und Dark Souls. Dabei waren drei Punkte wichtig, um in die Liste aufgenommen zu werden:

Das Kampfsystem: Parieren, Ausweichen und taktisches Vorgehen mit einer präzisen Steuerung sind das Grundgerüst eines Soulslikes

Parieren, Ausweichen und taktisches Vorgehen mit einer präzisen Steuerung sind das Grundgerüst eines Soulslikes Der Schwierigkeitsgrad: Das Spiel ist schwierig, es braucht Übung, um Gegner zu erledigen, und Sterben gehört dazu. Außerdem kann man den Schwierigkeitsgrad nicht verändern.

Das Spiel ist schwierig, es braucht Übung, um Gegner zu erledigen, und Sterben gehört dazu. Außerdem kann man den Schwierigkeitsgrad nicht verändern. Die Stimmung: Düstere und drückende Stimmung mit etwas geheimnisvollem Flair und keine farbenfrohe, bunte Welt

Nicht jedes schwierige Spiel ist nach dieser Definition ein Soulslike, doch 2025 erwarten euch fünf vielversprechende Titel, auf die ihr euch freuen könnt:

AI Limit

Was ist das für ein Spiel? In AI Limit schlüpft ihr in die Rolle von Alisa, einer wiederbelebten Mech-Kriegerin. Im postapokalyptischen Sciene-Fiction-Soulslike erkundet ihr die letzten menschlichen Überreste in der Stadt Havenswick, mit dem Ziel, die Wahrheit hinter dem Untergang der Menschen aufzudecken.

Das Soulslike soll am 27. März 2025 auf PC und PS5 erscheinen und legt Wert auf eine bedrückende Spielwelt und viel Atmosphäre. Im Kampf erwartet euch das klassische System mit Parieren, Backsteps und verschiedenen Waffenarten.

Witches of the new World

Worum geht es im Spiel? Witches of the New World entführt euch in das 17. Jahrhundert in die Stadt Salem während der Hexenprozesse und bringt einen Ansatz in Richtung Horror mit sich. Das Soulslike kombiniert Nah- und Fernkämpfe mit einem Magiesystem, das neue taktische Möglichkeiten, ab von dem klassischen Kampfsystem, bieten soll.

Die Welt strotzt vor Geheimnissen und unerklärlichen Phänomenen sowie moralischen Entscheidungen rund um die Hexenprozesse von Salem. Eure Entscheidungen haben einen Einfluss auf den Verlauf der Geschichte und das Schicksal wichtiger Charaktere, was auch einen Wiederspielwert mit sich bringt. Eine Besonderheit sind neben der interessanten Atmosphäre auch die dynamischen Wettereffekte, die so nur wenige Soulslike haben.

Wuchang: Fallen Feathers

Was bringt das Spiel mit? Wuchang: Fallen Feathers erzählt eine Geschichte in der von Chaos und Dunkelheit heimgesuchten Welt am Ende der Ming-Dynastie in China. Ihr schlüpft in die Rolle eines mysteriösen Kriegers, der sich mit perfektem Timing und geschulten Kampftechniken seinen Feinden stellen muss.

Auch wenn das Spiel grafisch nicht ganz an Black Myth: Wukong anschließen kann, bietet Wuchang: Fallen Feathers eine stimmige Atmosphäre mit besonders fanatischen Feinden. Die schönen Effekte im Kampf sind zwar bunt, unterbrechen aber nie die ernste Stimmung des Spiels. Für die Spielwelt haben die Entwickler Orte in der realen Welt als Inspiration genommen, was zur Glaubwürdigkeit der Erzählung beitragen soll.

The Relic: Frist Guardian

Was zeichnet das Spiel aus? The Relic: First Guardian bringt Soulslike in das düstere Mittelalter, geprägt von uralten Relikten und gefährlichen Kreaturen. Ihr spielt den Hüter eines mächtigen Artefakts, der mithilfe des besagten Artefakts herausfordernde Bosse bekämpft und von ihnen neue Fragmente des Relikts erhält. Am Ende sollt ihr die Dunkelheit vertreiben, um das Land zu retten.

Das Spiel bietet euch fünf verschiedene Waffentypen mit einzigartigen Fähigkeiten, die ihr an euren Spielstil anpassen könnt. Statt wie traditionell üblich zu leveln, wird euer Charakter durch das Sammeln von Runen, Items und Crafting immer stärker. Wie gewohnt benötigt ihr auch in The Relic: First Guardian ein präzises Timing, um die Bosse zu besiegen.

The First Berserker: Khazan

Wo führt die Reise dieses Mal hin? The First Berserker: Khazan stellt euch vor schwierige Herausforderungen in einer düsteren und von Konflikten zerrissenen Welt. Ihr nehmt die Rolle von Khazan ein, der sich auf einen Rachefeldzug begibt, um die Verschwörer hinter dem Tod des großen Generals aufzudecken. Als Waffen stehen hier Zweihandschwerter, Speere und Äxte zur Verfügung und jede bietet eigene Angriffs- und Verteidigungsmechanismen – je nach gewünschtem Spielstil.

Das Spiel soll genau wie „AI Limit“ am 27. März erscheinen und führt euch sowohl auf verschneite Berge als auch in zerstörte Städte. Der Artstyle des Spiels geht dabei mehr in die Cartoon-, Comic- und Anime-Richtung, ohne dabei zu bunt und farbenfroh zu werden.

Das Jahr 2025 dürfte für Fans von Soulslike-Spielen sehr interessant werden. In allen fünf Titeln erwarten euch düstere Welten, ein präzises Kampfsystem und ein hoher Schwierigkeitsgrad, der zum Lernen anregt. Schwieriger ist auch der Weg, den ein ganz anderes Spiel geht. Path of Exile 2 wird inzwischen häufig mit Dark Souls verglichen: Path of Exile 2 ist für viele Spieler wie Dark Souls und genau das sorgt für Frust in der Community