Die Macher von Elden Ring arbeiten an mehreren neuen Spielen, doch eine Fortsetzung ist nicht dabei

Elden Ring und der DLC Shadow of the Erdtree gehören zu den beliebtesten Spielen überhaupt. Jetzt haben die Entwickler von FromSoftware über ihre zukünftigen Projekte gesprochen.

Wie steht es gerade um From Software? Die Macher von Elden Ring genießen gerade wohl die Lorbeeren ihres gelungenen DLCs Shadow of the Erdtree, der als erste Spielerweiterung überhaupt bei den Game Awards nominiert wurde. Der DLC kam bei der Fachpresse extrem gut an und konnte sich eine durchschnittliche Bewertung von 94 von 100 auf Metacritic sichern.

Während der DLC gerade in aller Munde ist, nutzen die Entwickler natürlich die Zeit, um bereits an weiteren Spielen zu arbeiten. Eine Fortsetzung für Elden Ring ist aktuell wohl aber nicht im Fokus.

Erstmal kein Elden Ring 2

Wie steht es um die Zukunft für die Marke Elden Ring? Obwohl die Marke Elden Ring wohl gerade so stark ist wie noch nie, wird es erstmal keinen Nachfolger für das gehypte Open-World-Abenteuer geben.

Entwickler-Legende Hidetaka Miyazaki sagte dazu bei den „PlayStation Partner Awards“ gegenüber IGN Japan: „Wir ziehen Entwicklungen wie die von Elden Ring 2 nicht wirklich in Betracht“. Eine Fortsetzung in Form eines Nachfolgers für das von den Game Awards zum besten Spiel des Jahres 2022 ernannten Titels wird es fürs Erste also wohl nicht geben.

Stattdessen arbeiten die Entwickler an gleich mehreren anderen Spielen. Diese sollen sich auch im Genre von Elden Ring unterscheiden. Der Studio-Director Miyazaki selbst leitet dabei nur einige der Projekte, während weitere von anderen erfahrenen Lead-Designern betreut werden, ähnlich wie es zuletzt bei Armored Core VI: Fires of Rubicon passiert ist.

Was passiert mit der Marke von Elden Ring? Obwohl es erstmal kein Elden Ring 2 geben wird, sind neue Spiele für die IP denkbar. Hidetaka Miyazaki sagt dazu: „Ich möchte klarstellen, dass wir die Möglichkeit, die ‘Elden Ring’-Marke in irgendeiner Form in der Zukunft zu entwickeln, nicht ausschließen.“

Auch wenn ein Nachfolger und weitere DLCs wohl erstmal ausgeschlossen sind, könnte die Fortführung der Marke in einem Film oder einer Serie durchaus möglich sein. Der Autor hinter der Lore des Elden-Ring-Universums hat großen Gefallen an der Idee: George R. R. Martin spricht auf die verdächtigste Art über einen Film zu „Elden Ring“