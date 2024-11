2 Jahre nach Release könnte Elden Ring erneut das Spiel des Jahres werden – Ist das fair?

Die Nominierungen der diesjährigen Game Awards 2024 sorgen für Diskussionen unter Gamern. Erstmals könnte ein DLC zum Spiel des Jahres werden. Somit könnte Elden Ring fast 3 Jahre nach Release noch einmal den prestigeträchtigen Titel erhalten. Das passt nicht allen.

Was ist die Situation? Am 18. November 2024 wurden die Nominierungen für die „Game Awards“ bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um einen der wichtigsten Preise in der Gaming-Industrie, quasi die Gaming-Oscars.

Kurz vor Bekanntgabe der Nominierungen bestätigten die Game Awards, dass dieses Jahr erstmalig auch DLCs den begehrten Titel als „Spiel des Jahres“ erhalten könnten. Nun sind mit Final Fantasy VII Rebirth und Elden Ring: Shadow of the Erdtree ein Remake und ein DLC nominiert. Insbesondere Letzteres sorgt für Diskussionen. Elden Ring hatte den Preis bereits 2022 zum Release des Haupt-Spiels erhalten.

Der DLC zu Elden Ring war fast so umfangreich, wie ein eigenes Spiel – aber reicht das für eine Nominierung als Spiel des Jahres?

Spieler meinen: Als würde „Der Pate“ 2001 einen Oscar bekommen

Das ist die Diskussion: Unter Gamern ist man sich uneinig, ob Elden Ring mit seinem DLC den Titel des „Spiel des Jahres“ verdient hat. Auf Reddit gibt es einen Thread mit über 1.000 Kommentaren, in dem die Regeländerung diskutiert wird.

Insbesondere, dass Shadow of the Erdtree als einziger DLC bislang diese Sonderbehandlung erhält, führt zu Unmut. Das fühle sich an, als habe man diese Regel nur eingeführt, um Elden Ring nochmal nominieren zu können.

Andere halten dagegen, dass DLCs schon immer für wichtige Kategorien wie „Bestes RPG“ nominiert werden konnten. Die Regeln seien gar nicht geändert worden, viel mehr habe man bestätigt, dass sie auch für das Spiel des Jahres gelten.

Viele Nutzer finden, dass eine eigene Kategorie für Erweiterungen die bessere Lösung gewesen wäre. So hätte man die Leistungen der Entwickler hinter DLCs würdigen können, ohne ganz neue Spiele in den Hintergrund zu drängen.

Ein Nutzer schreibt etwa: „[Das ist], als würde man den DVD-Release von ‘Der Pate’ als Bester Film 2001 nominieren.“ Der Pate kam ursprünglich 1972 in die amerikanischen Kinos (via Reddit).

In einem weiteren Thread begründet ein Nutzer, warum er gegen die Nominierung von DLCs zum Spiel des Jahres ist: „[…] Selbst, wenn es groß genug ist, um als eigenes Spiel betrachtet zu werden. Wenn ich ein Basis-Spiel benötige, um zocken zu können, sollte es nicht als eigenes Spiel betrachtet werden.“ (via Reddit)

Ein anderer Nutzer meint jedoch: Wenn das eigene Spiel gegen einen DLC unterliege, habe man es wohl verdient, zu verlieren. Er wird von der Community allerdings mit Downvotes abgestraft (via Reddit).

Remakes, DLCs und Live Service – Wann ist ein Spiel ein Spiel?

Manch einer fürchtet auch, dass die Nominierung eines DLCs die Tür für die Nominierung von Live-Service-Spielen öffnen könnte. Dann könnte ein und dasselbe Spiel mehrere Jahre hintereinander den Titel als Spiel des Jahres abräumen.

Die Diskussion zeigt, dass es bei den Game Awards grundsätzlich Uneinigkeit über den Umgang mit verschiedenen Arten von Spielen gibt. So war die Cyberpunk-Erweiterung Phantom Liberty im vergangenen Jahr nicht als Spiel des Jahres nominiert, sicherte sich dafür aber „Bestes fortlaufendes Spiel“.

Das sorgte allerdings ebenfalls für Frust, da hier Live-Service-Spiele zu kurz kamen, die tatsächlich fortlaufend neue Inhalte erhalten, während Cyberpunk mit Phantom Liberty abgeschlossen ist. Nun meint man aber, Elden Ring hätte ja stattdessen in dieser Kategorie nominiert werden können.

Wann werden die Game Awards 2024 verliehen? Die Game Awards werden 2024 am Freitag, dem 13. Dezember 2024, zwischen 01:30 – 05:00 Uhr verliehen. In Deutschland ist das mitten in der Nacht. Die nominierten Spiele stehen schon vorher fest.

