Ex-Boss von Blizzard sagt: Sony steht vor dem zweitbesten Kauf der Gaming-Geschichte

Ein Nutzer spricht ihn auf Bungie, die Entwickler von Destiny, an. Nachdem Sony Bungie gekauft habe, fürchte er um das Schicksal von FromSoftware, wenn Sony die in die Finger kriegt, heißt es. Da entgegnet Ybarra kühl: Bungie hatte auch schon vor dem Kauf durch Sony seine Schwierigkeiten. Tja, hat er wohl recht: Destiny 2: Sony betrachtet Kauf von Bungie angeblich als gescheitert, ist sauer auf „gefräßige Bosse“

Ein YouTuber zeigt, wie ihr in Elden Ring zu One Punch Man werdet und alle Bosse besiegt

Elden Ring zeigt den DLC “Shadow of the Erdtree” im Story-Trailer

Bei der japanischen Firma ist der Marktwert an der Börse in den letzten Tagen explodiert und um 48,5 % gestiegen. Das ist eine Wertsteigerung von über einer Milliarde Euro.

Das ist der Stand der Dinge: Sony hat eine Absichtserklärung an Kadokawa Corportation geschickt , dass man sie kaufen will.

