Destiny 2: Sony betrachtet Kauf von Bungie angeblich als gescheitert, ist sauer auf „gefräßige Bosse“

In der Vergangenheit erwiesen sich solche Leaks, die eine Verstärkung und Weiterführung bekannter Fakten in Kombination mit Fan-Theorien waren, als Fake, während sich eher die „verrückten Leaks“ als wahr erwiesen. So gab es im Juli 2015 mal den Leak (via bungie.net ), dass Peter Dinklage aufhören würde den Geist zu sprechen und Destiny vom Modell der kostenpflichtigen, regelmäßigen DLCs abrücken würde.

Wie ist die E-Mail zu werten? Diese „anonyme E-Mail“, die jemand Aztecross geschickt habe, ist so ein typischer Leak, den man skeptisch sehen sollte. Denn er basiert auf bekannten Informationen und kombiniert sie mit Ängsten und Annahmen, die man in der Community ohnehin hat.

So könnte es weitergehen: In der E-Mail heißt es, Sony glaube, Destiny könne erfolgreicher werden, wenn Sony mehr Kontrolle über Bungie ausübt. Wenn das geschähe, würde man das Monetarisierung-System ändern, weil es aktuell zu komplex sei.

Eine E-Mail, die angeblich ein Content-Creator zu Destiny 2 erhalten hat, sorgt gerade für Aufsehen in der Community. Angeblich gibt die E-Mail Aufschluss über die interne Stimmung im Führungskreis von Sony: Man sieht angeblich viel Inkompetenz und Gier in der Führung von Bungie.

