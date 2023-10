Das wichtigste DLC von Destiny 2 verschiebt sich um einige Monate, wohl aufgrund von Entlassungen

Es sind nur noch wenige Monate zum Release von “Die Finale Form” und obwohl nur noch eine Season dazwischenliegt, gibt es jetzt eine bittere Nachricht, die Fans von Destiny 2 ertragen müssen und das ist die Verschiebung des wichtigsten DLCs.

Worauf warten die Hüter? Es handelt sich um das wichtigste DLC von Destiny 2 und das ist „Die Finale Form“. In diesem Kapitel der Sci-Fi-Saga wird die Geschichte rund um den Kampf von Licht und Dunkelheit abgeschlossen. Hüter werden in die Schlacht gegen den Zeugen ziehen und versuchen, das unaufhaltsame Ende des gesamten Universums zu verhindern.

Ein Spektakel, auf das viele Hüter seit dem Release von Destiny 1 gewartet haben und obwohl das DLC so wichtig ist, muss es jetzt um einige Monate verschoben werden.

Ihr habt den Trailer von „The Final Shape“ verpasst? Dann haben wir das passende Video dazu:

Entlassungen könnten der Grund für die Verschiebung sein

Warum wird das DLC verschoben? Das weiß derzeit leider niemand so genau. Laut dem Insider und Gaming-Journalisten „Jason Schreier“ wurden einige Mitarbeiter von Bungie entlassen.

Die Zahlen genauen der Entlassungen sind noch nicht bekannt, doch ein Großteil der Mitarbeiter haben sich über Social-Media zu Wort gemeldet. Bislang scheint es, als wären zum Großteil nur kommunikative Stellen gestrichen worden.

Wäre das nicht genug, hat es jedoch auch den Release von „Die Finale Form“ und dem kommenden Extraction-Shooter „Marathon“ getroffen. Beide wurden verschoben:

Der DLC “Die Finale Form” sollte am 27. Februar veröffentlicht werden – Nun wird der Juni angepeilt

Marathon hatte noch keinen Release, doch viele nahmen 2024 als mögliches Release-Jahr an – Nun wird es 2025

Was passiert in den zusätzlichen Monaten, bis zur Finalen Form? Das weiß noch niemand so genau. Die Nachricht von Jason Schreier wurde selbst im Eilverfahren verfasst und Bungie hatte noch keine Möglichkeit, sich selbst über die momentane Situation in der Firma zu auszusprechen.

Jason selbst bezieht seine Informationen von Mitarbeitern in Bungie. Diese wurden erst kürzlich über die Verschiebungen der beiden Projekte in Kenntnis gesetzt. Es ist also gut möglich, dass Bungie sich am Donnerstag zu seinem wöchentlichen TWaB-Post zu Wort meldet und seine Community über die kommenden Geschehnisse in Kenntnis setzen wird.

Bis dahin, wie findet ihr die Verschiebung von Die Finale Form? Habt ihr damit gerechnet oder findet ihr es sogar gut? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

