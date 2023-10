Destiny 2 deutet revolutionäre Änderung einer Waffengattung an, der die Community beunruhigt

Die Destiny 2-Community erhält immer mehr Hinweise auf eine bevorstehende Änderung bei Automatikgewehren. Allerdings stoßen die geheimnisvollen Andeutungen noch nicht auf große Gegenliebe, weil sie eine Veränderung für alle bedeuten könnten, die gerne durch die Gegend ballern, ohne auf Ihre Munition zu achten.

Was hat Bungie angekündigt? Am 25. Oktober gab Destiny 2 in einem Entwickler-Einblick den Spielern eine Vorschau auf zukünftig geplante Waffentunings in Season 23 und darüber hinaus.

So wird beispielsweise das Raid-Exo „Vex Mythoclast“ im Linear-Fusionsgewehr Modus ab Season 23 200 % und das exotische Impulsgewehr „Revision Null“ 100 % mehr Schaden gegen Champions machen.

Die giftige Exo-Handfeuerwaffe „Dorn“ wird in Season 23 einen wilden Katalysator erhalten, der nicht nur das Magazin auf 40 Schuss überlädt, sondern auch noch +20 Reichweite und +10 Stabilität verleiht und beim Aufsammeln von Überresten für zusätzliche Reichweite, Handhabung und Mobilität sorgt.

Zudem wird es erneut einen Buff für Automatikgewehre geben, der den Schaden gegen schwächere Kämpfer mit rotem Balken um weitere 10 % erhöht.

Insbesondere die Automatikgewehre wurden in diesem Entwicklerblog als Beispiel für die allgemeine Waffenbalance im PvE herangezogen. Hier machte Bungie die kryptische Andeutung, die sofort große Aufmerksamkeit erregte.

„Schlechte Nachrichten für Leute, die nicht zielen können“

Bungie teasert mit Augenzwinkern: Besonders der zwinkernde Smiley in der offiziellen Ankündigung weckte sofort die Aufmerksamkeit der Hüter, weil er auf eine grundlegende Veränderung der Spielmechanik in Destiny 2 mit Automatikgewehren hindeuten könnte.

Automatikgewehre verwenden (vorerst 😉) Primärmunition schrieb Bungie im Entwickler-Einblick auf bungie.net

Was könnte diese Änderung bedeuten? Die Art der Munition bestimmt in Destiny 2 nicht nur die Effektivität, sondern auch die Schadensmenge, die eine Waffe anrichten kann.

Nach der Ankündigung von Bungie könnte dies also bedeuten, dass Automatikgewehre in naher Zukunft statt Primär- nur noch Spezial- oder Schwere Munition verwenden könnten.

Einige Spieler befürchteten daher, dass ihre Automatikgewehre bald keine unendliche Munition mehr haben und dass sie mit diesem Archetyp wieder vor der Herausforderung stünden, genauer zu zielen und ihre Schüsse besser zu überdenken.

Andere Spieler glauben das jedoch nicht und sind sich recht sicher, dass Bungie den zwinkernden Hinweis lediglich als Vorbereitung auf das kommende DLC „Die Finale Form“ verwendet hat.

Das neue DLC “Die Finale Form” erscheint am 27. Februar 2024

Das könnte wirklich dahinterstecken: Am 22. August 2023 hatte Bungie im großen „Die Finale Form“-Showcase zum nächste DLC bereits verschiedene Waffen-Änderungen angekündigt.

Einer davon ist ein neuer Pistolen-Archetyp, das Beste aus Raketenwerfern und Handfeuerwaffen vereinen soll.

Der zweite ist ein neuer legendärer Automatikgewehr-Archetyp, welcher von langsam feuernden Schüssen zu heilenden Kugeln wechseln kann.

Deswegen sind sich die meisten Spieler auch sicher, dass es sich bei dieser Ankündigung lediglich um diesen neuen Automatikgewehr-Archetyp handelt, der dann als eine Spezialmunitionswaffe oder vielleicht auch als ein Spezial-/Primär-Munitions-Hybrid kommen könnte.

Der Spieler xCr0ssh4ir kommentierte dazu: „Ich wette zu 100 %, dass ein Automatikgewehr kommt, das Spezial-Munition wie „Erianas Schwur“ verwendet oder einen alternativen Modus hat, der [diese Munition] verwendet.“

Dieser Idee folgt auch Dark Rabbit der meint: „Ich denke, es handelt sich um das neue Automatikgewehr von „Die Finale Form“, das auch heilen kann, wenn du Teammitglieder triffst. Andernfalls wäre es peinlich, in die Zeit zurückzukehren, als wir begrenzte Munition bei dieser Primärwaffengattung hatten.“

Wann kommt die Änderung? Die mögliche Änderung der Munitionsart für Automatikgewehre wirft derzeit also noch viele Fragen auf. Unklar ist zudem, wann genau sie ins Spiel kommt.

Bis zum nächsten DLC ist noch eine Season geplant. Sollte sich also die Vermutung der Spieler bewahrheiten und es sich um den neuen Waffenarchetyp der „Finalen Form“ handeln, ist es unwahrscheinlich, dass die Änderung bereits in der kommenden Season 23, also am 28. November, live geht.

Der 27. Februar 2024, die Veröffentlichung des DLCs „Die Finale Form“, erscheint manchen Spielern daher wahrscheinlicher.

Was haltet ihr von dieser möglichen Änderung der Automatikgewehre in Destiny 2? Begrüßt ihr die Idee einer Munitionsänderung oder seid ihr besorgt über die möglichen Auswirkungen auf das Gameplay?

